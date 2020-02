La un pas de a fi LINȘAT, în tren, de conaționalii săi: Cristoph Daum, fostul selecționer al României, a fost agresat

Cristoph Daum (66 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a trecut prin momente dificile în Germania, într-un tren care l-a dus la Frankfurt. Antrenorul a fost agresat verbal de fanii Fortunei Düsseldorf, care se întorceau de la meciul cu Eintracht.

Suporterii l-au taxat pe Daum pentru faptul că a antrenat Eintracht. Au cântat „Christoph Daum s-a întors și cumpără cocaină în Frankfurt”. La scurt timp, în presa din Germania a apărut și reacția fostului selecționer al României.

„Când a ajuns trenul în stație, speram să nu deschidă ușile, dar lucrurile au decurs altfel. M-am simțit amenințat la început, dar n-a fost ceva dramatic. Situația a fost sub control tot timpul. Era poliție în tren, iar după 45 de minute toată lumea stătea liniștită pe scaune. Am vrut să am un dialog cu fanii și am întrebat cine e liderul lor, dar mi s-a spus că nu era acolo.

Apoi am vorbit despre meci și despre faptul că erau foarte entuziasmați. Am mai fost în tren cu microbiști, dar niciodată n-am avut așa o experiență.” , a spus Daum pentru RTL.

Cristoph Daum nu a mai antrenat vreo echipă după despărțirea de naționala României, din septembrie 2017. De-a lungul timpului, a pregătit echipe de club importante, precum Fenerbahce, Beșiktaș, Bayer Leverkusen, Stuttgart, Koln sau Eintracht Frankfurt.

În palamaresul lui Daum sunt 10 trofee. Cel mai important e titlul din Bundesliga din sezonul 1991-1992, cu Stuttgart.

