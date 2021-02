La vérité, cu Catherine Deneuve şi Juliette Binoche, şi Servants, cu Vlad Ivanov, între premierele weekendului în cinematografele româneşti

„La vérité”, cu Catherine Deneuve şi Juliette Binoche în distribuţie, şi „Servants”, cu Vlad Ivanov, se numără între cele cinci filme care au premiera weekendul acesta în cinematografele româneşti, potrivit news.ro.

„Adevărul/ La vérité”, cel mai recent film al regizorului japonez Hirokazu Kore-Eda, cu Catherine Deneuve, Juliette Binosche şi Ethan Hawke în distribuţie, a deschis ediţia din 2019 a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia.

Filmul vorbeşte despre legături de familie, decepţie şi responsabilitate, combinând drama şi comedia „aşa cum ele co-există şi în viaţa reală”, după cum spune regizorul.

Fabienne (Catherine Deneuve) este o divă a cinematografiei franceze, ce are parte de toată iubirea şi admiraţia bărbaţilor, dar care are o relaţie complicată cu propria fiică. Atunci când aceasta îşi publică memoriile, Lumir (Juliette Binoche) se întoarce de la New York la Paris împreună cu soţul (Ethan Hawke) şi copilul. Întâlnirea dintre mamă şi fiică devine rapid o confruntare: adevăruri ascunse şi resentimente nedeclarate ies la suprafaţă.

Citește și: BREAKING DOSAR Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost 'ÎMPACHETAT' de ofițeri sub acoperire - Cum au aflat procurorii DIICOT că tânărul vinde droguri de mare risc

„Adevărul” va rula în Bucureşti (Cinema Union, Cinema „Elvire Popesco”, Happy Cinema), Bârlad (Cityplex Victoria), Bacău (Happy Cinema), Bistriţa (Centrul Cultural Dacia), Iaşi (Ateneul Naţional), Sfântu Gheorghe (Cityplex Arta), urmând ca din 5 martie să ruleze şi în Caransebeş (Cinema 3D Luna), Oţelu Rosu (Cinema 3D), Reşiţa (Cinema Dacia Reşiţa 3D) şi Petroşani (Cinema 3D Şerban Ionescu).

„Berliner”, regizat de Marian Crişan, are în centru un politician aflat în plină campanie pentru un loc în Parlamentul European care rămane blocat la Salonta. El este găzduit de un cetăţean obişnuit, tractorist de meserie, iar politicianul îşi va continua campania electorală din casa acestuia, punând la cale un plan cameleonic.

Distribuţia este alcătuită din Ion Sapdaru, Ovidiu Crişan, Maria Junghietu, Sorin Cociş, Ion Ruşcuţ, George Dometi, Petre Ghimbaşan, Eugen Ţugulea şi Ioana Chiţu.

Filmul va rula în Bucureşti (Cinema „Elvire Popesco”, Cinema Muzeul Ţăranului, Cinema Union, Happy Cinema), Bacău (Happy Cinema), Bistriţa (Cinema Dacia), Buzău (Happy Cinema), Focşani (Cinema Balada, Happy Cinema), Iaşi (Cinema Ateneu), Odobeşti (Casa deCultură) şi Oradea (Cinema Palace).

Drama „Servitorii/ Servants”, regizat de Ivan Ostrochovský, cu Vlad Ivanov în distribuţie, aduce în atenţie un subiect controversat în Europa de Est: colaborarea preoţilor cu regimul totalitar.

Acţiunea are loc în anul 1980. Michal (Samuel Polakovič) şi Juraj (Samuel Skyva) sunt elevi la un seminar teologic în Cehoslovacia comunistă. Temându-se ca şcoala lor să nu fie închisă, profesorii îşi modelează elevii în aşa fel încât să fie pe placul Partidului Comunist. Fiecare seminarist trebuie să decidă ce cale alege: cea uşoară, a colaborării cu regimul, sau cea în care devine el ţinta regimului. Vlad Ivanov este ofiţer al poliţiei politice însărcinat să-i urmărească, să-i convertească şi, în final, să-i înlăture pe cei care refuză să colaboreze.

În cinematografele româneşti va fi lansat şi thrillerul horror „Casa bântuită/ Haunt”, regizat de Scott Beck şi Bryan Woods. Mai mulţi prieteni ajung, de Halloween, într-o casă bântuită, în cautarea de experienţe inedite, însă noaptea devine una de groază şi ei realizează că unele coşmaruri pot deveni realitate.

Filmul fantasy „Vânătorul de Monştri/ Monster Hunter", regizat de Paul W.S. Anderson, cu Milla Jovovich în rol principal, este o altă premieră a weekendului în cinematografele româneşti. Lungmetrajul este bazat pe jocul video realizat de Capcom. Când Lt. Artemis şi soldaţii săi loiali sunt transportaţi într-o nouă lume, ei intră într-o bătălie disperată de supravieţuire împotriva unor duşmani cu puteri incredibile.