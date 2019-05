Lady Gaga a schimbat patru ținute în 15 minute la Met Gala

Cântăreața americană Lady Gaga a schimbat patru ținute în 15 minute la ediția de anul acesta a Met Gala de la New York, SUA, un eveniment exclusivist supranumit "Oscarurile Coastei de Est", potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Loc tradițional pentru gesturi extravagante, Met Gala s-a desfășurat anul acesta sub semnul expoziției "Camp: Notes on Fashion" de la Institutul Costumului, din cadrul Metropolitan Museum of Art, o expresie care înglobează umorul și îndrăzneala ce caracterizează o cultură structurată sub influența comunității homosexuale din secolele al XIX-lea și al XX-lea.

Ediția din 2019 a Metropolitan Gala a avut loc luni și a fost prezidată de Lady Gaga, Serena Williams, Anna Wintour, Alessandro Michele, directorul de creație al casei Gucci, și de cântărețul britanic Harry Styles.

Sosită prima după Anna Wintour, Lady Gaga a realizat un număr muzical cu dansatori pe scările de la Metropolitan Museum, în timpul căruia a schimbat patru ținute diferite, toate marca Brandon Maxwell. Astfel, inițial a apărut într-o rochie roz uriașă, cu trenă lungă, care apoi i-a făcut loc unei rochii de bal negre asimetrice, apoi unei rochii furou și, la final, unor piese de lenjerie negre cu dantelă.

Ținutele au fost suprapuse, fiecare schimbare fiind salutată cu urale de mulțimea adunată pentru a vedea parada vedetelor. Numărul artistic a durat în total 15 minute și a fost unul inedit.

Ca de fiecare dată când a fost invitată la eveniment, cântăreața Katy Perry a uimit cu alegerea sa vestimentară, optând pentru o rochie Moschino în formă de candelabru, luminată cu becuri.

Și cântăreața Janelle Monae a impresionat publicul, cu o rochie Christian Siriano cubistă, cu patru pălării suprapuse și, pe un sân, un ochi cu genele fluturând.

Nici bărbații nu au dezamăgit. Acompaniat de Alessandro Michele, directorul de creație al casei Gucci, care i-a conceput ținuta, cântărețul Harry Styles a ales o combinație feminină, din tul negru și cu un jabou. Alessandro Michele a ales o cămașă bufantă roz.

Designerul a creat și ținuta actorului și cântărețului american Jared Leto, care a purtat o rochie roșie, accesorizată cu o copie a capului său.

Tendințele de pe covorul roșu au inclus auriul, paietele, penele, culorile neon, mânecile supradimensionate, fustele și trenele.

Organizată anual în prima zi de luni a lunii mai, de Institutul Costumului de la Muzeul Metropolitan din New York, extravaganta gală are încasări de peste 10 milioane de dolari, fonduri folosite ulterior de instituția americană.

La eveniment, care are loc chiar în incinta muzeului, participă vedete de prim rang, modele, muzicieni, staruri ale cinematografiei.

Biletele pentru acest eveniment costă între 30.000 de dolari de persoană și 275.000 de dolari pentru o masă, dar este nevoie de invitație pentru a participa la această gală.

Respectarea intimității oaspeților este garantată, iar mesajele pe rețelele de social media, după ce vedetele au trecut dincolo de covorul roșu, sunt interzise încă din 2016.