Lady Gaga organizează un concert televizat caritabil pentru cei care luptă cu pandemia de COVID-19

Lady Gaga a anunţat că organizează concertul televizat caritabil „One World: Together At Home”, în beneficiul celor care luptă cu pandemia de COVID-19. La concertul care va avea loc în 18 aprilie vor participa vedete precum Paul McCartney, Stevie Wonder şi Billie Eilish, conform Mediafax.

Evenimentul organizat de Lady Gaga va avea loc în 18 aprilie şi va fi difuzat pe diverse platforme, precum ABC, NBC, CBS, iHeartMedia, Bell Media, YouTube, Apple, Facebook, Instagram, Twitter, potrivit Associated Press.

Lady Gaga a declarat într-o conferinţă de presă că doreşte prin această iniţiativă să îşi exprime recunoştinţa faţă de personalul medical aflat în prima linie în lupta cu pandemia.

La eveniment vor participa, printre alţii, Elton John, David Beckham, John Legend, Eddie Vedder, Kerry Washington, Coldplay’s Chris Martin, Lizzo, J Balvin, Andrea Bocelli, Maluma, dar şi Idris Elba, care a suferit de COVID-19. De asemenea, vor participa Billy Joe Armstrong, de la Green Day, Lang Lang, Kacey Musgraves, Alanis Morissette, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, Keith Urban, Burna Boy.

Fondurile strânse sunt destinate Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), pentru achiziţionarea de echipamente de protecţie pentru medici, îmbunătăţirea capacităţii laboratoarelor medicale, cercetare şi dezvoltarea unor tratamente pentru această boală.

Cocertul va fi găzduit de vedetele TV Stephen Colbert, Jimmy Fallon şi Jimmy Kimmel.

Lady Gaga şi organizaţia Global Citizen au strâns deja 35 de milioane de dolari în beneficiul OMS.