Lady Gaga va cânta la gala premiilor Grammy 2022

Lady Gaga a fost inclusă pe lista artiştilor care vor susţine recitaluri la gala de decernare a premiilor Grammy din acest an, care va avea loc în noaptea de duminică spre luni în oraşul american Las Vegas, au anunţat vineri reprezentanţii The Recording Academy şi ai postului de televiziune CBS, informează variety.com și Agerpres.

Lady Gaga, câştigătoare a 12 premii Grammy, a primit cinci nominalizări la trofeele din 2022, inclusiv la două dintre categoriile principale, "Înregistrarea anului" şi "Albumul anului", graţie duetelor sale cu Tony Bennett înregistrate cu ocazia single-ului "I Get a Kick Out of You" şi a albumului "Love for Sale".

"Love for Sale" este cea de-a doua colecţie de duete înregistrate de cei doi artişti, care au intepretat primul lor single înregistrat împreună, "Cheek to Cheek", la gala premiilor Grammy din 2014. Tony Bennett, în vârstă de 95 de ani, suferă de maladia Alzheimer şi nu a fost anunţat în programul galei de duminică. Cei doi artişti au susţinut două concerte la Radio City Music Hall din New York în august 2021, difuzate de postul CBS în emisiunea specială "One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga".

Celebra cântăreaţă pop se alătură astfel altor artişti anunţaţi în programul galei Grammy Awards 2022, precum Olivia Rodrigo, BTS, Billie Eilish, Silk Sonic, Brandi Carlile, Lil Nas X with Jack Harlow, Jon Batiste, John Legend, Carrie Underwood, J Balvin, Maria Becerra, H.E.R., Nas, Chris Stapleton, Brothers Osborne.

Organizatorii au anunţat şi un moment In Memoriam, care va include cântece compuse de Stephen Sondheim şi interpretate de Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt şi Rachel Zegler.

Show-ul din acest an îi va aduce un ultim omagiu şi toboşarului trupei rock Foo Fighters, Taylor Hawkings, care a murit săptămâna trecută la vârsta de 50 de ani în timp ce formaţia americană se afla într-un turneu în America de Sud.

Gala premiilor Grammy, al cărei prezentator principal va fi încă o dată Trevor Noah, va fi difuzată în direct de postul CBS de la MGM Grand Arena din Las Vegas în noaptea de duminică spre luni. Show-ul va fi difuzat şi în streaming de platforma Paramount+.