Cântăreaţa Lana Del Rey pregăteşte un album cu piese clasice americane pe care intenţionează să îl lanseze înainte de Crăciun, scrie NME, potrivit news.ro.

Del Rey a partajat online single-ul „Let Me Love You Like A Woman”, primul de pe viitorul album „Chemtrails Over The Country Club”.

Iniţial, discul trebuia să fie lansat în septembrie, însă apariţia lui a fost amânată din cauza pandemiei.

„Pentru că procesul de realizare a unui vinil durează 11 săptămâni, ar putea fi lansat, undeva pe 7 ianuarie”, şi-a anunţat ea fanii, la prezentarea cărţii sale de poezii „Violet Bent Backwards Over The Grass”.

În urmă cu două zile însă, cântăreaţa a anunţat că e posibil ca albumul să nu apară până în primăvara anului viitor.

Prin înregistrarea video publicată pe Instagram, ea a promis că va lansa un album digital cu piese clasice americane pentru Crăciun, fără a da mai multe detalii.