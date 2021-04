Lansare surpriză a lui Justin Bieber, de Paşte

Cântăreţul canadian Justin Bieber a lansat, în duminica în care a fost sărbătorit Paştele catolic, un EP surpriză, potrivit news.ro.

„Freedom”, proiect de inspiraţie gospel, a apărut pe platformele de streaming duminică seară, iar artistul a făcut anunţul pe Instagram, la scurt timp după.

EP-ul cuprinde şase piese: „Freedom" cu Beam, „All She Wrote" (feat. Brandon Love şi Chandler Moore), „We're in This Together", „Where You Go I Follow" (feat. Pink Sweats, Chandler Moore şi Judah Smith), „Where Do I Fit In" (feat. Tori Kelly, Chandler Moore şi Judah Smith) şi „Afraid to Say" (feat. Lauren Walters).

Acestea au fost lansate la scurt timp după debutul celui de-al şaselea album al lui, „Justice”, pe primul loc în Billboard 200, în martie 2021.

Cel mai nou single de pe acest album, „Peaches”, colaborare cu Giveon şi Daniel Caesar, a debutat pe primul loc în Billboard Hot 100, astfel că Bieber este primul artist solo care a debutat simultan în funtea ambelor clasamente.