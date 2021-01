Melodia „Last Christmas” a grupului Wham!, lansată în urmă cu 36 de ani, s-a clasat pentru prima dată în fruntea topului britanic al single-urilor, potrivit news.ro.

Piesa a fost accesată online de 9,2 milioane de ori în ultima săptămână, luând locul „Don't Stop Me Eating” a lui LadBaby.

Lansată în decembrie 1984, melodia lui George Michael şi Andrew Ridgeley a fost devansată de „Do They Know It's Christmas?” cântată de colectivul Band Aid, din care au făcut parte, între alţii, Paul Young, Boy George, Phil Collins, Sting, Bono şi George Michael.

Ridgeley a declarat că este „cumva uimit” că înregistrarea a ajuns acum pe primul loc. El a spus că este încântat, „chiar dacă la 36 de ani după ce a fost lansată, ceea ce reprezintă, probabil mai mult ca orice, o mărturie a farmecului ei fără vârstă”, citează BBC.

De la lansarea cântecului în 1984, el s-a regăsit în top 10 de alte şase ori.

Fanii au lansat în 2017, pentru a marca un an de la moartea lui George Michael, o campanie pentru a-l aduce pe primul loc, dar cântecul a ajuns doar pe poziţia secundă, primul loc fiind ocupat de „Perfect” al lui Ed Sheeran.

Versurile „Last Christmas” au inspirat-o pe actriţa Emma Thompson să scrie filmul omonim, care a fost lansat în cinematografe Crăciunul trecut.

Piesa „Last Christmas” a fost scrisă de George Michael în camera sa din copilărie, în februarie 1984, când urmărea un meci de fotbal în casa din Hertfordshire.

A fost înregistrată în luna august, la Advision Studios din Londra, pe care Michael l-a decorat ca de Crăciun pentru a crea atmosfera.

Videoclipul a fost filmat apoi în Elveţia, alături de vocalistele grupului, Pepsi şi Shirlie, de modelul Kathy Hill, şi de Martin Kemp de la Spandau Ballet, care avea o relaţie cu Shirlie, ce urma să îi devină soţie.

După filmări, Michael a revenit la Londra pentru a înregistra „Do They Know It's Christmas”, care s-a clasat apoi în fruntea topului.

În solidaritate cu Band Aid, grupul Wham! a donat veniturile de pe urma „Las Christmas” în sprijinul victimelor foametei din Etiopia.

Până la cel mai recent clasament, „Last Christmas” a fost cel mai bine vândut single în Marea Britanie care nu ajunsese pe primul loc - cu 1,9 milioane de unităţi, potrivit Official Chart Company. Acest titlul revine acum cântecului „Moves Like Jagger” al trupei Maroon 5, cu 1,55 milioane de unităţi, care a obţinut locul al doilea în 2011.

„Last Chistmas” deţine acum un alt record - single-ul căruia i-a luat cel mai mult timp să ajungă pe primul loc.

Anterior, „(Is This The Way To) Amarillo?” al lui Tony Christie deţinea recordul, cu 34 de ani de la lansare şi până la clasarea în fruntea topului, în 2005.