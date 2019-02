Laura Bretan şi Aldo Blaga, între soliştii calificaţi în finală la Eurovision România

Olivier Kaye, Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan, Laura Bretan, Ester Peony, Linda Teodosiu şi Aldo Blaga sunt ultimii finalişti ai selecţiei naţionale Eurovision România, relatează news.ro

În semifinala care a avut loc duminică seară la Arad au intrat piesele „Ielele” - 2 Gents, „Tears” - Georgy, „Right now” - Olivier Kaye, „Discrete” - Xonia, „Make me your man” - TWM, „Give up now” - Johnny Bădulescu, „High heels on” - Echoes, „Your journey” - Aldo Blaga, „Daina” - Letitia Moisescu & Sensibil Balkan, „Dear father” - Laura Bretan, „On a Sunday” - Ester Peony şi „Renegades” - Linda Teodosiu.

Juriul naţional, format din Mugurel Vrabete, Mihai Georgescu (Miţă), Crina Mardare, Adi Cristescu şi Andy Platon, a ales cinci piese pentru finală, iar publicul, încă una.

Juriul i-a selectat pe Olivier Kaye, Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan, Laura Bretan, Ester Peony şi Linda Teodosiu.

Publicul a votat în majoritate piesa „Your journey” a lui Aldo Blaga.

Show-ul a fost prezentat de Ilinca Avram şi Aurelian Temişan.

La finalul concursului, Alessandro Canino, cunoscut pentru piese ca „Brutta”, „Tu, tu, tu” şi „Crescerai”, a susţinut recitalul serii, alături de trupa Hit Italy.

Evenimentul a fost realizat de Televiziunea Română, în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad şi Consiliul Judeţean Arad, prin Centrul Municipal de Cultură Arad şi Centrul Cultural Judeţean Arad.

Trooper, Teodora Dinu, Dya & Lucian Colareza, Claudiu Mirea, Bella Santiago şi Vaida au fost câştigătorii primei semifinale a concursului, care a avut loc la Iaşi.

Reprezentantul României la Eurovision 2019 va fi ales de un juriu internaţional, pe 17 februarie, la Bucureşti.

Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai.