Laura Ilie (tir) - `La Tokyo mă bat cu mine însămi, sper să mă înving şi de această dată`

Dubla campioană europeană la tir sportiv (puşcă aer comprimat, 10 m) Laura Georgeta Ilie a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că la Jocurile Olimpice de al Tokyo nu se bate cu nimeni, ci doar cu ea însăşi, şi a precizat că speră să se învingă şi de această dată şi să realizeze o performanţă notabilă, potrivit Agerpres.

Aflată în faţa primei participări la competiţia supremă, sportiva legitimată la CS Dinamo a explicat că nici măcar nu se gândeşte la adversarele ei, fiind concentrată exclusiv pe ce are de făcut. Ea îşi propune să se autodepăşească, speră să fie într-o formă bună şi să aibă un dram de noroc, iar dacă toate aceste lucruri se îndeplinesc este convinsă că rezultatul va fi încununat cu o medalie.

Laura Ilie a menţionat că va respecta toate regulile impuse de autorităţile japoneze, precizând că oricum programul ei zilnic înainte de o competiţie de un asemenea nivel este destul de strict. În ceea ce priveşte absenţa spectatorilor, sportiva susţine că în timpul concursurilor se izolează complet de mediul exterior şi afirmă că probabil nici nu îşi va da seama că lipsesc.

Citește și: Stârnit de JUDECĂTORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel...

AGERPRES: Cum te simţi înaintea primei participări la Jocuri Olimpice, mai ai răbdare?

Laura Ilie: Mă simt foarte bine, am suficientă răbdare. Am arătat şi în acest an de pandemie că răbdarea mea este nelimitată. Aşa că sunt bucuroasă că în sfârşit a venit şi momentul în care ne vom desfăşura activitatea la Tokyo şi vom începe să performăm. De abia aştept să vină ziua respectivă.

AGERPRES: Ai avut un prim contact cu olimpismul la Jocurile Europene, îţi va folosi experienţa de acum doi ani?

Laura Ilie: Cu siguranţă îmi va folosi. Eu oricum am participat şi înainte de Jocurile Europene la Universiada din 2015, iar experienţă a fost asemănătoare. Acum urmează marele bal de la Tokyo, ca să îi spunem aşa. Sper să fiu în cea mai bună formă la aceste Jocuri şi la fel îmi doresc şi pentru ceilalţi colegi de la celelalte sporturi. În aceste 14 zile de izolare am avut ocazia să îmi văd colegii la antrenamente, să îi văd cum muncesc... Văd la ei dăruire, văd ambiţie... e foarte motivant să vezi aceste lucruri. Şi cu atât mai motivant va fi când vom ajunge în Satul Olimpic să văd aceste lucruri. Chiar dacă nu vom avea voie să socializăm sau să avem contact cu alţi participanţi din alte ţări, spiritul acela olimpic tot îl vom simţi, nu ai cum să treci fără să-l observi.

AGERPRES: Cum vezi şansele tale la podiumul olimpic?

Laura Ilie: Am încercat pe cât posibil să mă detaşez de a face această comparaţie cu contracandidatele mele. Să mă autodepăşesc este tot ceea ce contează. În ziua de concurs trebuie să fiu mai bună decât am fost în ziua precedentă sau la ultimul antrenament. În rest, eu nu consider că mă bat cu cineva. Mă bat cu mine însămi. Sper să mă înving şi de această dată şi să reuşesc să fac o performanţă frumoasă la Tokyo.

AGERPRES: Ştiu că obiectivul federaţiei este o medalie la Tokyo, spune-mi care e obiectivul tău personal acolo?

Laura Ilie: Obiectivul tuturor este o medalie la Tokyo. Toţi cei care participăm acolo mergem cu gândul să luăm o medalie, pentru asta ne pregătim. Nu ne ducem doar să bifăm o plimbare până la Tokyo. Aşa că şi eu obiectivul meu este să am o zi fabuloasă, iar la final, dacă îmi fac treaba aşa cum îmi doresc, bineînţeles că va fi şi un rezultat încununat cu o medalie.

AGERPRES: Cum priveşti faptul că Jocurile au fost amânate cu un an? Te simţeai mai pregătită anul trecut?

Laura Ilie: Dacă mi se punea această întrebare imediat cum am aflat că Jocurile Olimpice se amână probabil că aş fi zis că în acel moment sunt în cea mai bună în formă. Acum însă, după ce a trebuit să mă adaptez situaţiei şi să încep din nou să construiesc să fiu în cea mai bună formă, consider că în momentul de faţă sunt pregătită. Din mintea mea aproape că s-a şters acest an de pandemie. Este efectiv un an de muncă, aşa cum şi după Jocuri voi continua să muncesc la aceeaşi intensitate. Indiferent că Jocurile sunt acum sau că trebuiau să se ţină anul trecut, eu în continuare îmi desfăşor cu aceeaşi rigurozitate treaba. Aşa că nu pot să spun că m-a afectat sau nu m-a afectat, nici nu mai contează până la urmă. Important e că sunt într-o formă foarte bună, sunt pregătită pentru aceste Jocuri Olimpice şi sper să am şi acel dram de noroc de care toţi avem nevoie pentru o zi mare.

AGERPRES: Cum comentezi restricţiile din Japonia?

Laura Ilie: Încerc să nu mă gândesc la restricţiile de acolo, să nu le dau mai multă putere decât au. Sunt nişte restricţii necesare în situaţia dată, noi toţi suntem învăţaţi să ne adaptăm oricărei situaţii. De-a lungul timpului am mai întâmpinat situaţii dificile, bineînţeles nu la nivelul acesta, dar atât timp cât sunt concentrată pe ceea ce am de făcut, aceste restricţii nu mă vor afecta în niciun fel. Oricum, programul meu este de regulă foarte strict, iar obiectivul meu este clar să fiu în cea mai bună formă în sala de antrenament şi în cea de concurs. În rest, voi sta frumos, liniştită la hotel şi îmi voi vedea de program, care va fi limitat faţă de cel pe care l-aş avea acasă. Aşa că obiectivul rămâne să fiu în cea mai bună formă în ziua de 24 iulie. În rest, nu vreau să mă gândesc la prea multe detalii. Pentru că aşa sunt multe de discutat, de la transportul până acolo, la situaţia de izolare şi multe alte aspecte, dar dacă eşti concentrat la ceea ce ai de făcut restul nu mai contează.

AGERPRES: Nu ţi se pare exagerat totuşi că poţi fi exclus de la Jocuri pentru o încălcare a regulilor?

Laura Ilie: Nici nu ştiu ce să zic, dar să ne gândim că nu va încălca nimeni regulile impuse de organizatori şi că totul se va desfăşura conform planului. Până la urmă sunt nişte reguli necesare în momentul de faţă şi noi ar trebui să fim recunoscători că oamenii de acolo şi-au asumat acest eveniment şi noi ne putem duce să performăm la cel mai înalt nivel. În rest, trebuie să ne străduim şi noi pe cât de mult posibil să respectăm tot ceea ce ni se spune şi să nu avem parte de incidente sau de situaţii neplăcute... pentru că nu cred că cineva îşi doreşte acest lucru. Eu una voi fi foarte atentă cu tot ceea ce mi se transmite să fac, voi avea mare grijă în a îndeplini aceste reguli şi nu cred că va fi o problemă. Cel puţin din partea mea nu vor fi probleme legate de aceste de măsuri de siguranţă care sunt impuse.

AGERPRES: Cum vezi faptul până la urmă concursul se va desfăşura fără spectatori, vor mai avea acea strălucire Jocurile în absenţa lor?

Laura Ilie: Eu nu ştiu dacă sunt cea mai în măsură să răspund pentru că nu am mai fost la o altă ediţie, deci nu ştiu cum erau înainte Jocurile. Sunt sigură însă că va fi un pic ciudat fără spectatori. Dar eu una sunt foarte concentrată pe ceea ce am de făcut încât nici nu voi observa. Nici dacă sunt, nici dacă nu sunt. Noi la tir sportiv ne cam rupem de tot ce înseamnă mediul exterior în momentul concursului. Dar eu sunt sigură că toţi cei care ne cunosc şi ne vor urmări în ziua respectivă oricum ne vor transmite o energie foarte bună chiar şi de la distanţă. Iar noi vom şti că suntem urmăriţi şi că suntem apreciaţi.

Laura Ilie (28 de ani) este singura reprezentantă a tirului sportiv românesc la Jocurile Olimpice, ea urmând să concureze în proba de (puşcă aer comprimat, 10 m).

Lotul României pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) cuprinde 100 de sportivi, 45 la feminin, 55 la masculin, la 17 discipline sportive.

Reprezentanţii României vor concura la înot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastică artistică, baschet 3x3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masă, box, scrimă, triatlon, judo, tir cu arcul şi tenis.