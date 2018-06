Lavanda - indicații terapeutice și contraindicații: Când trebuie să te FEREŞTI de plantă, în ciuda zecilor de beneficii

Lavanda are un miros minunat. Atat florile cat si uleiul de lavanda au multiple utilizari care te vor uimi. Lavanda este folosita ca planta medicinala din vremuri indepartate, iar proprietatile terapeutice ale uleiului esential extras din flori au fost descoperite la inceputul secolului al XX-lea. De asemenea, lavanda este folosita in industria cosmetica si farmaceutica.

Lavanda. Indicatii terapeutice

Substantele active confera plantei proprietati antiseptice, antidepresive, antispastice, carminative, cicatrizante, digestive, tonifiante.

Levantica se poate folosi: intern cat si extern.

Intern, este utila in caz de: hipertensiune, bronsite, astm bronsic, pneumonii de natura virala, raceala, gripa, guturai, hepatite, colecistite acute sau cornice, cistite, pielite, metroragii, insomnii, anxietate, nervozitate, depresie, dermatite, dermatoze, infectii stafilococice si streptococice, dermatita seboreica, eczeme, prurit, eriteme, afectiuni alergice, cefalee, migrene, distonii neuro-vegetative, migdalite, rinite, faringite, laringite, boli de natura inflamatorie de tip reumatic, afte, gingivite, anemie, potrivit sfatulparintilor.ro.

Extern, se foloseste pentru: afectiuni ale pielii din cauze diverse, abcese, bronsita, contuzii, arsuri, guturai, celulita, raceli / gripa, matreata, debilitate, depresie, dureri de cap, intepaturi de insecte, insomnie, dureri musculare, nevralgii, psoriazis, reumatism, congestia sinusurilor, rani, tuse spasmodica, stres, arsuri solare.

Lavanda. Utilizari

Indeparteaza tantarii

Adauga 10-12 picaturi de ulei de lavanda in 250 ml de apa. Pune lichidul intr-un pulverizator si spreiaza.

Parfum

Pune o picatura de ulei de levantica in spatele fiecarei urechi, la incheieturi si la baza gatului. Vei avea toata ziua un miros special, placut si discret.

Baie

Pune cateva picaturi de ulei de lavanda in cada cu apa calda. Intra in apa si relaxeaza-te. Poti pune picaturile sub jetul de apa pentru a imprastia rapid mirosul placut.

Rufe “fresh”

Pune cateva picaturi de ulei de levantica pe un prosop pe care urmeaza sa-l speli. Hainele din cuva masinii de spalat vor “imprumuta” mirosul special de lavanda.

Dureri musculare

Adauga cateva picaturi de ulei de levantica in crema cu care te dai pentru a scapa de durerile musculare. Levantica are proprietati antiinflamatorii.

Deodorant

Iti poti face un antipersirant natural din bicarbonat de sodiu in care ai pus ulei de levantica .

Aranjamente florale

Florile de levantica sunt foarte frumoase. Poti tine in casa buchetele care vor da un plus de culoare casei tale, dar si un miros ambiental placut.

Aromaterapie

Usuca flori de lavanda si pune-le in boluri sau cosulete peste tot in casa. Din cand in cand, intoarce-le de pe o parte pe alta pentru a avea in incapare un miros placut. De asemenea, mai poti pune levantica in haine, in sertarul cu sosete sau lenjerie intima.

Ceai si ciocolata

Levantica a inceput sa fie folosita pentru ceaiuri, ciocolata, prajituri, bomboane mentolate si multe altele.

Dureri de cap

Aplica ulei de levantica pe tample, maseaza usor, si vei simti ca durerea de cap dispare.

Dureri de burta

Germanii folosesc ceaiul de lavanda pentru imbunatatirea digestiei. Uleiurile relaxeaza muschii tractului digestiv, calmeaza crampele ambdominale.

Dureri de urechi

Lavanda contine substante care ajuta la diminuarea durerilor de urechi.

Infectii

Substantele pe care le contine levantica au proprietati antibacteriene, previn infectarea ranilor si vindeca rapid tesuturile, ajutand la cicatrizarea ranilor.

Somn bun

Lavanda este ideala pentru persoanele care au probleme cu somnul, adorm greu sau se trezesc des in timpul noptii, prelungind calitatea şi durata somnului. Poti turna cateva picaturi de ulei de levantica pe perna pentru a dormi mai bine.

Probleme ale pielii

Daca suferi de acnee, ai probleme cu tenul gras sau cu pielea uscata, o compresa cu infuzie de lavanda va da rezultate imediat.

Matreata

Scapa de matreata rapid, cu 15 picaturi de tinctura de lavanda puse in doua linguri de ulei de masline. Incalzeste amestecul putin la cuptorul cu microunde, apoi maseaza-l usor pe parul umed. Pune o masca pentru dus si lasa sa actioneze o ora. Apoi clateste cum o faci in mod obisnuit. Aplica tratamentul o data pe saptamana pentru efecte de durata.

Previne cancerul

Se fac studii care dovedesc posibilitatea ca levantica sa blocheze dezvoltarea celulelor canceroase la san, ficat si prostate.

Gastronomie

Lavanda este folosita atat ca planta de décor in gastronomie, cat si ca ingredient principal in serbeturi sau inghetata.

Anxietate si depresie

Gratie proprietatilor sale de calmare, lavanda poate fi utilizata in tratamentul anxietatii, depresiei si agitatiei, atata timp cat nu luati un tratament medicamentos pentru tratarea depresiei sau anxietatii.

Infectii fungice

Alte studii au dovedit faptul ca levantica poate avea efect antifungic, distrugand membrana celulelor fungice.

Caderea parului

Se studiaza posibilitatea ca levantica sa rezolve o problema majora: alopecia (boala care duce la caderea masiva a parului de pe corp). Vestile sunt imbucuratoare. Se pare ca levantica ajuta cu cresterea parului cu pana la 44% dupa 7 luni de tratament.

Durere post-operatorie

O echipa de la Facultatea de Medicina din Iran a descoperit ca uleiul esential de lavanda reduce simtitor durerile post-operatorii dupa o interventie de scoatere a amigdalelor.

Sindrom premenstrual

Lavanda usureaza simptomele sindromului premenstrual.

Oboseala

Uleiul esential de levantica este un excelent tonic pentru sistemul nervos. Asadar, este eficient in combaterea migrenelor si a stresului emotional.

Concentrare

Aroma proaspata de levantica inlatura senzatia de epuizare mentala si neliniste, aducand in schimb un plus de energie activitatilor desfasurate.

Arsuri solare

Daca ai pielea uscata, iritata si arsa in urma expunerii prelungite la soare, uleiul de levantica sau spray-urile pe baza de lavanda te pot ajuta sa scapi de mancarimi si usturime si hidrateaza pielea in profunzime, redandu-i stralucirea.

Afectiuni respiratorii

Cateva picaturi de ulei de levantica aplicate strategic (gat, piept), pot face minuni in caz de probleme respiratorii. Durerile de gat, stranutul, raceala, astmul, sinuzita sau laringita pot fi tratate cu acest remediu natural. Extractul de lavanda este din ce in ce mai folosit in compozitia a numeroase vaporizatoare sau aparate de inhalat folosite in cazul racelilor sau al virozelor.

Schimbari de stare

Ceaiul de lavanda poate ajuta in cazurile de schimbare brusca de dispozitie, fiind de un real folos persoanelor care sufera de depresie. In plus, promoveaza starea de bine, in general.

Artrita

Persoanele care sufera de artrita au dureri severe la nivelul incheieturilor. Uleiul esential de levantica , combinat cu jojoba contribuie la reducerea intensitatii durerilor.

Infectii la nivelul scalpului

Infectiile la nivelul scalpului pot fi tratate cu aplicarea uleiului esential de levantica =. Plagile cauzate de psoriazis pot fi tratate cu ulei esential de lavanda combinat cu ulei esential de musetel.

Lavanda. Contraindicatii

Femeile insarcinate si care alapteaza nu trebuie sa urmeze tratamente curative cu levantica.

Preparatele cu flori de lavanda nu ar trebui utilizate concomitent cu medicamentele antidepresive si sedative. Pacientii alergici la levantica pot suferi de reactii alergice cutanate.