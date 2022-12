Lavrov, șocat de o toaletă comună în Suedia. Experiența de care a avut parte ministrul rus de externe

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia este în favoarea diversității în cadrul culturii și tradiției, dar nu așa cum este acum în Europa. El a abordat acest subiect pe 7 decembrie, în cadrul unui discurs susținut la Forumul Internațional Primakov Readings, informează fontanka.ru.

"Dacă aceasta este diversitatea de gen, care acum ajunge la peste 80 de bucăți în Europa, dacă asta este ceea ce am observat în Suedia anul trecut, când am participat la reuniunea Consiliului ministerial al OSCE, când, scuzați detaliile, acolo am întrebat într-o pauză a reuniunii unde este toaleta. Mi-au arătat o ușă cu literele WC. Am întrebat: "Este pentru doamne sau pentru domni?" Mi s-a spus: "Împărțim totul". Nu-mi venea să cred, dar chiar așa a fost. Nici nu aveți idee cât de lipsit de eleganță, pur și simplu lipsit de eleganță este", a spus Lavrov.

Acestea fiind spuse, a spus Lavrov, diversitatea este peste tot, inclusiv în Rusia, India, China și alte regiuni. Iar Occidentul pro-democratic, a adăugat el, încearcă să suprime această diversitate, spunând altor țări cum ar trebui să trăiască.

"LGBT în interpretarea modernă a democrației este unul dintre pilonii a ceea ce încearcă să predea și ceea ce încearcă să insufle", a declarat ministrul. Lavrov a declarat că Rusia dorește să vadă UE ca pe un actor independent pe scena mondială, dar nu pentru a se confrunta cu SUA, ci pentru a coopera cu Moscova.