LeBron James, de la Los Angeles Lakers, nu este de acord cu anularea sezonului NBA

Deşi mai mulţi conducători şi agenţi vor ca actualul sezon din NBA să fie anulat, starul LeBron James, de la Los Angeles Lakers, nu este de acord cu această idee, potrivit news.ro.

"Am văzut articole în care se spunea că mai mulţi conducători şi agenţi vor să anuleze sezonul. Eu nu am discutat cu nimeni care ar vrea aşa ceva. Când situaţiava fi sigură, noi vrem să terminăm sezonul. Sunt pregătit, echipa mea este pregătită. Nimeni nu vrea o anulare", a scris LeBron James pe Twitter.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything.

Liga Nord-americană de baschet (NBA) a fost suspendată la 12 mai, dată la care Lakers era lider în Conferinţa de Vest.