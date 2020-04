Lectură recomandată: 'Într-o zi, orașul; Adoptă un canadian', de Alec Bălășescu

Autorul e un vizionar care pune o oglindă în fața societății contemporane.

Alex Bălășescu este antropolog, a studiat la Universitatea București, are un master la Univeritatea Lumière Lyon 2 (1998) și un doctorat în antropologie culturală la University of California, Irvine (2004). A lucrat în diplomația culturală la Istanbul, îngrijire medicală la Vancouver și industria automobilului, predând și făcând cercetări la mai multe universități. Este în prezent profesor asociat la Universitatea Royal Roads, Victoria, Columbia Britanică și la Simon Fraser University, Vancouver, Columbia Britanică. Este autor al cărților „Paris Elegant, Teheran Incitant. Corpuri Estetice, Subiecte Politice.”, „Voioasa Expunere a Ordinii Mondiale” apărute tot la Editura Curtea Veche. Cercetarea sa curentă are ca scop explorarea legăturii între sănătatea publică, tehnologie și schimbarea climatică. Scrie ficțiune și articole de specialitate în română și engleză și trăiește – spune editura – „în interstițiile dintre țări”, potrivit mediafax.ro.

Cea mai recentă carte a sa, cea de față, este prezentată elogios de antropologul Vintilă Mihăilescu: „Locuitor al postmodernității, Alec Bălășescu s-a lăsat purtat de fluiditatea lumii noastre actuale și a trăit-o intens și reflexiv (de la Târgoviște și București la Los Angeles, Teheran, Paris, Manama, Istanbul, Vancouver și Hong Kong). Născută dintr-un amestec de uimire, curiozitate și empatie, întrebarea în jurul căreia gravitează scrierile lui este: cum poate fi locuită fluiditatea? Interesul său se află mai ales la nivelul individului și al (re)compunerii vieții cotidiene în condițiile acestor lumi derutant schimbătoare și (neo)conservatoare în același timp.”

Alec Bălășescu însuși spune despre cartea sa: „Fiecare dintre fragmentele acestei cărți este o lume în sine, iar împreună alcătuiesc țesătura lumii în care trăim noi acum.“

E acătuită din două părți, una majoră, alta minusculă. În prima - mici fragmente din viața mai multor personaje, toate trăin la acel moment la Istanbul. Mentalitate, complexe, vieți intersectate.

Partea a doua, foarte scurtă, dar foarte densă, o fantezie aproape distopică. După ce Trump e ales președinte și impune o serie de măsuri care au șocat lumea și zdruncinat fundamentele democrației, americanii încep să emigreze. „Confruntat cu posibilitatea unui război civil, președintele și-a îndreptat atenția spre Coreea de Nord, pe care a considerat-o o amenințare externă și i-a declarat război.” Rușilor li s-a părut o idee bună, se încheie o alintă ruso-americană, Putin reocupă Alaska, care devine o a doua Crimee. Și cam tot atunci schimbările climatice devin reale, Canada și multe teritorii din extremitatea europeană sunt acoperite de ape, canadieni și americani se refugiază în zone sigur, cum ar fi Transilvania, unde se organizează tabere de refugiați și, firește, apar tensiuni între aceștia și populația locală („prezența voastră le tulbură viețile, copiii voștri îi corup pe ai lor”). Nu era nevoie ca textul să mai continue…

Alec Bălășescu - "Într-o zi, Orașul; Adoptă un canadian". Ilustrații de Kayde Anobile. Traducere din engleză de Domniuca Macri și Oana Zamfirache. Editura Curtea veche. 143 pag.