Legătura neştiută dintre Gheboasă şi Bănel Nicoliţă: Nu m-am gândit niciodată că sunt talentat, că am ceva în plus

Gabriel Gavriș, supranumit Gheboasă, a stârnit numeroase controverse în urma prestației de la Untold. Trapperul a fost amendat de Jandarmerie și reclamat la CNCD, din cauza versurilor pieselor pe care le-a cântat la festivalul din Cluj-Napoca.

Tânărul din Târgoviște este urmărit de sute de mii de tineri pe rețelele sociale, însă puțină lume știe că a cochetat cu fotbalul. Gheboasă a evoluat la juniorii Chindiei și, din spusele sale, era destul de talentat, dar a preferat să-şi urmeze pasiunea pentru muzică.

Ce a spus Gheboasă

”Nu am fost rău deloc. Eu am făcut fotbal profesionist la Chindia. Bănel Nicoliță mi se spunea, jucam banda dreaptă. Muzica m-a ajutat, însă, cel mai mult. În 2020 m-am apucat, practic. Nu m-am gândit niciodată că sunt talentat, că am ceva în plus.

Am pornit doar cu o poveste de viață, cu refuzuri pe toate palierele, cu etnia mea. Am făcut un clip de 3 lei și mă știau doar vecinii. Piesa a ajuns în 3 luni la 1 milion de vizualizări pe YouTube. Apoi am făcut altele și am unele cu 15-16 milioane, de succes.

Eram un no-name, acum mă urmăresc milioane de oameni. Am ajuns aici cu credința, eu cred în Dumnezeu și sunt convins că el m-a adus aici. Credința mea m-a adus, foamea și munca”, a transmis Gheboasă, potrivit G4media.ro, potrivit romaniatv.net.

Amendat cu 1.000 de lei de Jandarmeria din Cluj-Napoca, Gabriel Gavriș a încercat să explice ceea ce s-a întâmplat pe scena de la Untold.

”Eu, în primul rând, nici nu visam vreaodată să ajung pe vreo mare scenă. Am fost la Untold, am cântat și toți de-acolo știau versurile, versuri apărute cu peste un an în urmă. Aceste versuri nu sunt cele mai bune, dar eu nu mă duc la vreun festival să educ copiii.

Acei copii știau versurile. Am scris versurile copilărește, simplu, să prindă. Am fost copil când le-am scris și sunt și acum un copil. Am o energie, am povestea mea și am făcut ceva simplu, care să mă ajute. Nu am furat, nu am dat nimănui în cap. Dacă versurile mele sunt acum problema…”, a spus trapperul.