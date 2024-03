Legea care modifică regimul juridic al prosumatorilor ar putea intra în vigoare într-o lună (senator)

Legea care modifică regimul juridic al prosumatorilor ar putea intra în vigoare într-o lună, în prezent aflându-se în dezbatere parlamentară, a declarat, marţi, preşedintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale din Senatul României, Lorant Antal.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis Senatului, la finalul lunii trecute, o cerere de reexaminare a legii care modifică regimul juridic aplicabil prosumatorilor. Actul normativ modifică Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi art. 319 alin. (10) lit. d) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal."Ştiţi foarte bine că am iniţiat o lege pentru prosumatori, unde am punctat câteva modificări pertinente, precum posibilitatea de a face decontările lunare, în loc de 24 de luni privind surpusul de energie electrică. Am introdus acea posibilitate de a face decontare din surpusul de energie electrică cu facturile de gaze naturale, cu condiţia să fie acelaşi furnizor şi, bineînţeles, redirecţionarea surplusului la alte locuri de consum a energiei electrice. Această lege a fost trimisă la reexaminare, acum dezbatem, au fost deja două întâlniri privind această lege cu toate părţile interesate - şi sper că săptămâna viitoare votăm legea, cu promisiunea că acea decizie luată de către colegii noştri din Camera Deputaţilor să ridice plafoanele până la 900 de kilowaţi pentru prosumatori (limita puterii instalate a centralei prosumatorului până la care acesta nu plăteşte dezechilibrele cauzate în reţea, n.r.). Această decizie o să fie modificată în acest sens, încât să ajungem înapoi la 200, respectiv 400 kilowaţi. Conform directivelor europene, peste 400 kilowaţi ai obligativitate de echilibrare, adică această decizie era una mai neinspirată. În Senat vom termina săptămâna viitoare şi sper că într-o lună să intre şi în vigoare", a afirmat Lorant Antal, la evenimentul "Pregătiri pentru o piaţă de energie competitivă", organizat de Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER).El a subliniat că prosumatorii sunt deja "o parte importantă a societăţii noastre, o comunitate importantă de producători de energie electrică".De asemenea, el a făcut referire la legea Legea eficienţei energetice privind construcţiile viitoare."În România această lege este în vigoare din 2013, dar nu prea a fost respectată. Asta însemna că, din 2013, fiecare clădire trebuia să cumpere energie regenerabilă, adică ori să cumpere ori să producă pentru sine. De fapt, legea insista pe producţie proprie şi legea avea o parte care, din punctul nostru de vedere, nu putea să fie aplicată. Dacă construiai o clădire nouă, în proporţie de 30% trebuia să îţi produci consum propriu de energie electrică din regenerabile. Asta însemna că dacă în centrul Clujului cineva construia un cămin cultural sau un teatru, panourile fotovoltaice trebuiau să fie puse pe clădire sau în proximitate ori la maxim 30 km de clădirea respectivă. Asta însemna că teatrul respectiv trebuia să-şi găsească un teren la 30 km şi să-şi pună un parc fotovoltaic. Cred că în această formă legea nu putea să fie aplicată, aşa că noi am modificat legea şi o să meargă mai departe cu certificatul de origine. Astfel, pentru cei care construiesc clădiri va fi de ajuns să aibă certificat de origine pentru partea energiei regenerabile", a mai spus Lorant Antal.