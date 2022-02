Legea care permite aparținătorilor bolnavilor de cancer să-și ia concediu medical

Cei care însoțesc pacienții cu cancer la intervențiile chirurgicale și la tratamente au dreptul la 45 de zile de concediu medical plătit într-un an, la o ședință gratuită de evaluare psihiatrică și la alte cinci de terapie, tot gratuite.

Proiectul de lege care modifică Ordonanța de Urgență nr 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, a fost votat miercuri de Camera Deputaților cu 270 de voturi pentru, 0 contra și 7 abțineri.

Votul a fost în cameră decizională, astfel că proiectul urmează să fie trimis președintelui Klaus Iohannis, spre promulgare, notează Televiziunea Română.

"Activitățile de îngrijire implică adesea sacrificii, inclusiv dificultăți în reconcilierea activităților profesionale cu cele de îngrijire, pierderea venitului actual ca urmare a reducerii programului de lucru și impactul pe termen lung asupra veniturilor ingrijitorilor la bătrânețe. Acest lucru perpetuează și inegalitățile dintre sexe. În plus, responsabilitățile ingrijitorilor le pot afecta, de asemenea, bunăstarea fizică și, în special, sănătatea mintală" - se scrie în expunerea de motive a proiectului.

Astfel, potrivit proiectului, beneficiază de concediu și indemnizație pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist. Pacientul cu afecțiuni oncologice își poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament.

Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice, în interval de un an, pentru un pacient.

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de 85% din baza de calcul a asiguratului, stabilită conform ordonanței de urgență ca media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă.

În plus, în fiecare an în care primește concedii pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o ședință de evaluare psihologică clinică și minimum cinci ședințe de consiliere psihologică clinică. De aceleași drepturi beneficiază și pacientul cu afecțiuni oncologice. Concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, precum și ședințele de evaluare psihologică clinică, respectiv de consiliere psihologică clinică, se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist.

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să emită norme metodologice în decurs de 60 de zile de la publicarea legii. Actul normativ intră în vigoare după două luni de la publicare.

4 februarie, Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului. Marcarea mondială a acestei zile are scopul de a uni populaţia lumii în lupta împotriva cancerului, pentru a preveni această boala şi pentru a salva milioane de vieţi. Este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptată la Summitul Mondial împotriva Cancerului pentru Noul Mileniu, desfăşurat la 4 februarie 2000.