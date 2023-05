Noua lege a pensiilor. Creșterea treptată a vârstei de pensionare, printre noutățile agreate între Guvern și Comisia Europeană

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat luni, într-o conferință de presă la sediul Guvernului, că a agreat cu Comisia Europeană o serie de modificări la legea pensiilor, modificări cu care liderii coaliției de guvernare sunt de acord și că legea va fi modificată în acest sens în Parlament.

„Azi am prezentat celor doi lideri (Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca) concluziile in urma discutiilor avute cu Comisia Europeana pe ceea ce se intampla cu pensiile din sistemul public si cu pensiile stabilitate in baza unor legi speciale”, a zis Budăi.

Ministrul a enumerat noile principii agreate cu Comisia Europeana:

1. „Creșterea treptată a vârstei de pensionare până la vârsta de 65 de ani. Astfel, fiecare om care lucreaza in Romania va trebui sa fie echivalent, sa nu fie deosebiri intre cei care lucreaza in anumite sisteme si cei care lucreaza in sistemul public de pensii”.

2. „Drepturile de pensii vor fi calculate prin cresterea treptata a perioadei de contributie, deci nu vor mai fi alese anumite perioade din interiorul a ceea ce au contribuit, ci va fi raportarea la intreaga perioada”.

3. „Cresterea treptată a vechimii în specialitate pentru acele categorii care nu aveau deja aceasta raportare”.

4. „Eliminarea unor categorii de indemnizatii si pensii platite in baza unor legi speciale si acest lucru se face prin acea nepermitere de asimilare a perioadelor, este exemplu magistratilor carora nu li se mai permite asimilare ci 20 de ani cel putin in magistratura”.

„Acestea sunt principiile agreate. Am primit dispozitii ca pana miercuri seara sa fie discutate amendamentele cu toate ministerele astfel incat joi coalitia sa le poata depune in Parlament”, a mentionat ministrul.