Leicester City a plătit 45 milioane euro pentru belgianul Tielemans

Clubul englez de fotbal Leicester City l-a transferat definitiv de la AS Monaco, în schimbul sumei de 45 milioane euro, pe internaţionalul belgian Your Tielemans, care a evoluat sub formă de împrumut pentru "Vulpi" în sezonul trecut, anunţă presa belgiană.

Tielemans, în vârstă de 22 ani, a semnat un contract pe patru ani cu Leicester. El a devenit unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria fotbalului belgian, după Eden Hazard (100 millioane), Romelu Lukaku (85 millioane), Kevin De Bruyne (75 millioane) şi Christian Benteke (46 milioane).În urmă cu doi ani, Anderlecht Bruxelles l-a vândut pe Youri Tielemans la AS Monaco pentru 25 milioane euro

.