Lenny Kravitz colaborează pentru prima dată cu fiica sa, Zoë Kravitz, într-o campanie publicitară

Celebrul cântăreț de muzică rock Lenny Kravitz, care va concerta în România în luna mai, și fiica sa, actrița Zoë Kravitz, apar într-o campanie publicitară pentru brandul de turism și lifestyle Tumi, acesta fiind primul proiect la care cei doi au colaborat, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.

Imaginile pentru această campanie publicitară au fost realizate în Bahamas și regizate de Eliot Rausch.

"Pentru mine, această campanie este despre legătura cu propria persoană, despre rădăcini și conexiunea cu ceilalți. Mi-a plăcut să lucrez pentru Tumi și ideea de a spune o poveste despre călătorii, familie și legătura cu rădăcinile", a declarat actrița într-un comunicat.

"A fost grozav să călătoresc pentru prima dată în partea cealaltă a insulei, să văd de unde provine familia mea și să aduc un omagiu strămoșilor - experiența cu tatăl meu a fost uriașă", a mai spus Zoë Kravitz.

Lenny Kravitz ar fi trebuit să apară alături de fiica sa în serialul TV de succes "Marile minciuni nevinovate/ Big Little Lies", dar producătorii nu l-au acceptat în cele din urmă în distribuție. Relația lui Kravitz cu producătorii serialului a rămas destul de bună, din moment ce fiica sa, Zoë Kravitz, a fost ulterior distribuită în rolul Bonnie Carlson.

Zoë, în vârstă de 30 de ani, este fiica lui Lenny Kravitz cu fosta soție a acestuia, actrița Lisa Bonnet. Cei doi au fost căsătoriți în perioada 1987 - 1993.

Lenny Kravitz, în vârstă de 54 de ani, ale cărui albume s-au vândut în peste 38 de milioane de copii pe plan mondial, este unul dintre cei mai influenţi muzicieni rock ai tuturor timpurilor. Din 1999 până în 2002, acesta a câştigat patru premii Grammy consecutive, stabilind un record al categoriei "Best Male Rock Vocal Performance". Hituri precum "Are You Gonna Go My Way", "If You Can't Say No", "I Belong to You", "Fly Away" şi "American Woman" i-au adus atât aprecierea publicului, cât şi alte premii, printre care BRIT, MTV, American Music, Billboard. Muzicianul american s-a remarcat şi în cinematografie, în lungmetraje apreciate de critici şi de public, precum "Precious", filmele din trilogia "Jocurile foamei/ The Hunger Games" şi "The Butler".