Leo Messi a semnat cu cei de la PSG: salariu uriaș pentru starul argentinian

Jurnalistul Fabrizio Romano, recunoscut în lumea fotbalului pentru calitatea informațiilor publicate, susține că Lionel Messi a ajuns la un acord total cu cei de la PSG și a semnat noul contract.

Messi urmează a fi prezentat oficial, la Paris, în următoarele ore.

Salariul lui Messi la noua sa echipă va fi de circa 35 de milioane de euro pe sezon, cu tot cu bonusurile de performanță. Messi a semnat un contract valabil pentru două sezoane, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. ???????????????? #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA