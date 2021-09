Leonardo Bonucci a dezvăluit că echipa sa a fost motivată de cuvintele englezului Declan Rice, înainte de finala EURO 2020

Fotbaliştii naţionalei Italiei au fost motivaţi de cuvintele englezului Declan Rice înainte de finala EURO 2020, a dezvăluit, pentru The Atletic, Leonardo Bonucci, unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la câştigarea competiţiei din vara acestui an de către Squadra Azzurra.

Rice a spus că Anglia va fi "de zece ori mai pregătită" decât Italia pentru finală, iar cuvintele sale nu au fost bine primite de echipa adversă, potrivit agerpres.ro.

În opinia lui Bonucci, declaraţia lui Rice a fost o greşeală: "Este genul de greşeală pe care o fac tinerii. Nu spui aşa ceva. Nu ar trebui niciodată să spui că vrei ceva mai mult decât altcineva sau că eşti mai bun decât altcineva. Ar trebui să te aşezi mereu la acelaşi nivel cu adversarul tău, să nu stai la vedere şi să loveşti la momentul potrivit. E ceea ce am făcut noi."

"Noi nu am spus niciodată că vom câştiga, doar că suntem la un centimetru să mergem mai departe şi să obţinem rezultatul corect. Nu am fost niciodată aroganţi în această privinţă. Am rămas umili şi asta a făcut diferenţa", a spus fundaşul.

"Am avut o echipă mare, un antrenor mare şi un staff extraordinar în spatele nostru. A fost ceva cu adevărat special să oferim ţării noastre şi nouă înşine acest tip de bucurie", a adăugat el.

Potrivit acestuia, toate discuţiile despre "fotbalul care se întoarce acasă" au înfuriat Italia.

"N-am fost foarte atenţi la asta până la meciul cu Spania. Apoi furia din noi a început să crească. Noi am vrut să le arătăm că finala nu era cu adevărat decisă", a continuat Bonucci.

În finala de pe Wembley, experimentatul internaţional italian şi-a condus echipa către succes, înscriind golul egalizator, în minutul 67, după ce Anglia reuşise să deschidă rapid scorul, prin Luke Shaw (2), iar apoi a transformat penalty-ul său la loviturile de departajare, contribuind la câştigarea celui de-al doilea titlu continental din istoria Italiei.