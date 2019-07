Actorul Leonardo Di Caprio se teme că filmările în mod tradiţional ar putea dispărea în această epocă a streamingului, a declarat el pentru Variety la premiera filmului "Once Upon a Time in Hollywood", producţia lui Quentin Tarantino despre Los Angelesul anului 1969, potrivit news.ro.

"Intrăm în această epocă a streamingului unde lucrurile se fac imediat şi dintr-odată ai un show, opt episoade dintr-un serial strălucit pe care îl poţi vedea aproape în fiecare zi", a spus Di Caprio.

Di Caprio joacă în film o vedetă de la Hollywood aflată la apusul carierei, alături de Brad Pitt, care îl interpretează pe loialul său cascador şi acum şofer.

"Un film înregistrat pe peliculă, în care ai bulevardul Hollywood adus la nivelul anului 1969, fără ajutorul tehnologiei computerizate, este ceva ce nu vom mai vedea în curând", a spus el, adăugând că percepţia faţă de felul în care se făceau filmele vechi echivalează cu raportarea la dinozauri.

"Sper să mai avem parte de experienţa obişnuită de a merge să vedem o veritabilă operă de artă împreună şi să ne bucurăm de ea".

Şi Steven Spielberg a devenit unul dintre cei mai vocali contestatari ai platformelor de streaming. "Sper că toţi vom continua să credem că cele mai mari contribuţii pe care le putem face în calitate de regizori este să oferim publicului experienţa cinematografică în sală", a spus Spielberg în februarie. "Cred cu tărie că sălile de cinema trebuie să existe mereu".