Les Films de Cannes à Bucarest - Proiecţii în aer liber şi online

Cea de-a 11-a ediţie a Les Films de Cannes à Bucarest începe vineri, iar timp de zece zile vor fi prezentate cele mai noi producţii care au avut premiera pe Croazetă şi în alte festivaluri mari ale lumii.

Proiecţiile vor avea loc în aer liber, la Grădina Verona, Fabrica Griviţa şi la drive-in din Snagov Park, şi online, pe Orange TV Go. Accesul la proiecţii este gratuit, la fel şi vizionarea filmelor disponibile online.

„Desigur, cel mai important în perioada aceasta este să fim sănătoşi şi să facem ca lucrurile să continue să meargă cât de cât într-o normalitate, de la şcoală şi familiile noastre şi până la joburi - care sunt în pericol, în special cele ale free-lancerilor din domeniul cultural şi al organizării de evenimente. Altfel însă, e important şi să încercăm să ne păstrăm pe cât se poate obiceiurile din viaţa noastră de dinainte – inclusiv cele care nu sunt necesare supravieţuirii imediate, cum sunt cele culturale în general şi un festival de film în particular. Căci da, nu se oprea lumea în loc dacă nu organizam noi ediţia a 11-a a Les Films de Cannes à Bucarest - însă ne-am încăpăţânat tocmai pentru fărâma de normalitate pe care continuarea acestei tradiţii o aduce în viaţa noastră”, a transmis cineastul Cristian Mungiu, iniţiatorul festivalului.

Ca în fiecare an, publicul va putea vota filmul preferat dintre avanpremierele româneşti, prezentate online. Câştigătorul va primi un sprijin de distribuţie în valoare de 2.500 de euro, oferit de Dacin Sara, societatea autorilor români din audiovizual.

În perioada 23 octombrie şi 1 noiembrie, spectatorii care vor accesa Orange TV Go vor fi printre primii care pot vedea: „Mia îşi ratează răzbunarea”, regizat de Bogdan Theodor Olteanu, „Tatăl nostru”, cel mai nou documentar al lui Andrei Dăscălescu, „Femei obişnuite”, de Chiara Malta, „Otto Barbarul”, de Ruxandra Ghiţescu, „Noi împotriva noastră”, de Andrei Tarara, „Copii pierduţi pe plajă”, de Alina Manolache, precum şi câteva calupuri de scurtmetraje româneşti.

Tot în Orange TV Go, în perioada 23 octombrie - 1 noiembrie, vor fi disponibile gratuit şi zece dintre cele mai premiate şi apreciate filme care au avut premiera la Cannes în ediţiile recente ale festivalului, grupate în secţiunea „Best-of”.

În fiecare zi, spectatorii vor putea accesa câte un alt film din secţiune, oricând între orele 12:00 şi 24:00: „Matthias et Maxime”, de Xavier Dolan, thrillerul „Little Joe” - premiul pentru cea mai bună actriţă (Emily Beecham) Cannes 2019, „Dogman” al lui Matteo Garrone - premiul pentru cel mai bun actor (Marcello Fonte) la Cannes în 2018, „Burning” al lui Chang-dong Lee - premiul FIPRESCI la Cannes 2018, „Girl” - distins cu patru premii în secţiunea Un Certain Regard la Cannes în 2018, şi „Border” al lui Ali Abbasi, dar şi „Jupiter's Moon” al lui Kornél Mundruczó - selecţia oficială Cannes 2017, „Sicilian Ghost Story” prezentat în acelaşi an în La Semaine de la Critique, „The Florida Project” ce a avut premiera în cadrul Quinzaine des Réalisateurs în 2017 şi „You Were Never Really Here”, de Lynne Ramsay - premiul pentru cel mai bun scenariu şi cel mai bun actor (Joaquin Phoenix) la Cannes 2017.

Pe Orange TV Go va putea fi urmarită şi secţiunea Film-Minute, realizată în parteneriat cu One-Minute Film Festival.

Selecţia celor mai bune filme ale anului de la Cannes şi din alte mari festivaluri europene va fi prezentată la Fabrica Griviţa, unde va fi proiectat câte un film în fiecare dintre serile de 23, 24 şi 25 octombrie, iar la Pergola Grădinii Verona va fi prezentat tot câte un film pe seară, începând din 23 noiembrie şi până în 1 noiembrie – majoritatea rulând în premieră şi în exclusivitate în România. La proiecţiile din aer liber, fiecare spectator este aşteptat cu un ceai cald din partea casei, dar şi cu câte o pătură pe care, dacă doresc, o pot lua cu ei după proiecţie.

„În aceste vremuri nesigure avem nevoie mai mult ca oricând de momente care să ne facă să continuăm. Cred că Les Films de Cannes à Bucarest e o ocazie prielnică să ne bucurăm de un eveniment familiar, drag şi să ne încărcăm sufletul cu puţin din magia asta inefabilă a cinemaului”, a transmis actriţa Ioana Flora, ambasadorul ediţiei de anul acesta a festivalului.

Mai multe detalii sunt disponibile pe filmedefestival.ro şi tvgo.orange.ro.