Leylah Fernandez e încântată că a fost aleasă de Simona Halep: 'Este o mare oportunitate pentru mine să învăţ de la ea'

Leylah Fernandez e încântată că a fost aleasă de Simona Halep să joace alături de ea în proba de dublu de la Rogers Cup, potrivit digisport.ro.

"În timpul atrenamentului, directorul de la Tennis Canada a venit la mine şi mi-a spus că are veşti pentru mine. Credeam că îmi spune că ca nu voi putea juca la dublu, dar a spus Simona te-a ales pe tine să joci dublu cu ea. Am rămas fără cuvinte pentru câteva minute, dar am fost atât de fericită, am acceptat imediat", a declarat în exclusivitate pentru corespondentul Digi Sport, Gabriel Morariu, canadianca în vârstă de 16 ani, aflată pe locul 260 WTA la simplu şi 460 la dublu.

Simona Halep va intra direct în turul secund la simplu

Românca este un model de inspiraţie pentru Fernandez.

"Să am posibilitatea să joc alături de o mare campioană, a câştigat French Open, acum Wimbledon...este o mare oportunitate pentru mine să învăţ de la ea, să o întreb diverse şi doar să vorbesc cu ea. Este o jucătoare fabuloasă, munceşte mult, este o luptătoare. mă inspiră foarte mult când o văd jucând. Ne-am întâlnit ieri, mi-a vorbit foarte frumos, sunt foarte fericită că voi juca alături de ea", a mai spus jucătoarea din Canada, care a evoluat doar în turnee ITF în acest an.

Leylah Fernandez a ajuns în finalele ultimelor două ITF-uri jucate. La Gatineau a câştigat trofeul, iar la Granby a pierdut ultimul act cu australianca Lizette Cabrera.

Halep şi Fernandez vor juca marţi, în primul tur al probei de dublu, contra perechii Nicole Melichar/Kveta Peschke.

Simona Halep (4 WTA) va intra direct în turul secund la simplu, unde o va înfrunta pe americanca Jennifer Brady, locul 76 în lume.

Simona Halep Rogers Cup | Traseul virtual al româncei

Turul 1 - bye

Turul 2 - Jennifer Brady

Optimi - Madison Keys sau Donna Vekic

Sferturi - Sloane Stephens, Caroline Garcia sau Aryna Sabalenka

Semifinale - Naomi Osaka, Serena Williams sau Caroline Wozniacki

Finală - Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Kiki Bertens