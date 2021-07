Leyna Bloom, prima persoană transgender care apare pe coperta revistei Sports Illustrated: 'Acest moment vindecă multă durere la nivel modial'

Leyna Bloom a devenit prima persoană trangender care apare pe coperta revistei Sports Illustrated, ediția dedicată costumelor de baie. Ea se alătură jucătoarei de tenis Naomi Osaka și artistei rap Megan Thee Stallion, care apar pe prima pagină a Swimsuit Issue. Este și prima dată în istorie când trei femei de culoare formează line-up-ul pentru coperta revistei, potrivit smartradio.ro.

Într-o postare pe Instagram, Bloom spune că „Acest moment vindecă multă durere la nivel modial. Meritam acest moment; am așteptat milioane de ani să fim recunoscuți ca supraviețuitori și să fim acceptați ca oameni desăvârșiți, remarcabili.”

„Sunt foarte fericită și onorată să pot spune că sunt prima persoană trangender care apare pe coperta Sports Illustrated”.

„Am avut un milion de vise frumoase, dar, pentru fetele ca mine, majoritatea viselor sunt doar speranțe deșarte într-o lume care șterge și omite istoria sau chiar existența noastră”, adaugă ea.

„Acest moment este atât de puternic deoarece îmi permite să trăiesc veșnic, chiar și după ce voi dispărea ca entitate fizică.”

Revista apare pe 22 iulie.

Get your copy of #SISwim21 featuring Megan Thee Stallion, Naomi Osaka, Leyna Bloom and many more! https://t.co/ULXi1Hmqzu pic.twitter.com/XpjVkXq251