Lia Olguța Vasilescu, concluzie DRAMATICĂ pentru soarta lui Liviu Dragnea înainte de judecată: 'Ce mesaj poate fi mai clar pentru instanță?'

Lia Olguța Vasilescu susține că declarația președintelui Klaus Iohannis este un mesaj pentru instanță în cazul lui Liviu Dragnea.

„Ce mesaj poate fi mai clar pentru instanta decat declaratia de azi a presedintelui, cu cateva ore inainte de verdict? Am mai trecut prin momentul Adrian Nastase, condamnat de o instanta care recunostea ca nu sunt probe, dar care motiva ca trebuie sa se dea un semnal opiniei publice”, a precizat Lia Olguța Vasilescu pe pagina ei de Facebook.

„Au dat o lectie dura data populismului, demagogiei si discursului antieuropean si antijustitie promovat in campanie si nu numai de PSD. Ieri, dragii mei, a castigat Romania europeana, democratica, in care justitia este si trebuie sa ramana independenta, Romania in care hotii si infractorii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Mobilizarea romanilor a fost impresionanta. Votul de azi ne arata ca democratia s-a maturizat, ca cetatemnii inteleg ce arma puternica este votul”, a spus Klaus Iohannis.