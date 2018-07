Lia Olguța Vasilescu ȘOCHEAZĂ: 'Am 40 de dosare la ora actuală, interceptare cu tot tacâmul, filaj, ascultare telefonică, ambientală, GPS'

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, vineri seară, că, din informațiile pe care le are are, este vizată în aproximativ 40 de dosare penale, precizând că fiecare primar de municipiu mare ar avea minimum patru dosare la DNA.

Ministrul Muncii susține că a fost interceptat o perioadă îndelungată într-un dosar în care nu avea nicio calitate.

Citește și: O nouă alertă dată în România! Lidl retrage aceste produse de pe piață .

"În 2014, a venit ordin pe mine să fiu executată, exact perioada în care mi-a spus Vanghelie «Vezi că urmează». Marian avea mulți prieteni în servicii. (...) În 2014, pe mine m-au urmărit niște procurori, care unul dintre procurori ar fi promis unui personaj, un asistat social am înțeles, că îl va ajuta într-un dosar al Judecătoriei, dosarul fiind cu niște termene. Nu era nicio legătură cu primăria, dar pe denunțătorul respectiv, care era al DNA-ului, adică acel asistat social, cei de la DNA, în speță doamna Moraru Iorga, care acum se dă victima sistemului, el a fost pus să spună «Ne lucrează Olguța». El nu mă cunoștea pe mine, niciunul nu mă cunoștea. Apărându-mi numele acolo, au putut să se ducă la judecător, să ceară mandat de urmărire, de interceptare cu tot tacâmul, filaj, ascultare telefonică, ambientală, GPS, tot, pe mine, pe doamna viceprimar de la vremea respectivă și pe secretarul Primăriei", a declarat Lia Olguța Vasilescu, la România Tv.

Citește și: Gabriel Oprea mai are doar o șansă! Anunțul făcut de jurnalista Emilia Șercan

Ministrul Muncii a precizat că, din informațiile sale, ar fi vizată în aproximativ 40 de dosare penale.

"A durat foarte mult acea urmărire, costă 3.000 de euro pe zi, am înțeles, și mandatul a fost tot mereu prelungit, prelungit, pentru că se tot disjungeau alte dosare. Eu cred că am 40 de dosare la ora actuală. Am inclusiv dosar, plângere făcută și intereptată probabil în acel dosar pentru că nu am asfaltat strada unui cetățean. Un cetățean care își făcuse o casă în câmp, binențeles că Primăria nu a investit bani ca să îi facă drum până acolo și mi-a făcut plângere penală. Ei nu aveau nimic despre mine, dar au urmărit să pic pe interceptare cu orice", a completat Lia Olguța Vasilescu.

Citește și: Legea a fost publicată, chiar azi, în Monitorul Oficial! De la 1 ianuarie 2019, toți angajații pot primi asta

Ministrul a mai spus că fiecare primar de municipiu mare are minim patru dosare la DNA.

"Avem un partid decimat. Cred că nu există primar de mare muncipiu în această țară care să nu aibă minim patru dosare la DNA. Cine își închipuie că a scăpat nu cunoaște sistemul. Dosarul lui va ieși la un moment dat, când va fi important, într-o funcție sau când va deranja pe cineva sau când va deveni țintă", a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Citește și: Opoziția îl atacă pe Liviu Dragnea! Ce pensii ar urma să încaseze omul care a fost decisiv pentru revocarea lui Kovesi și Olguța Vasilescu .