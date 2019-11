Lia Olguța Vasilescu a luat foc după ce a fost demisă: 'Guvern de maneliști care taie pensii și salarii'

Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Ludovic Orban, după ce premierul a anunțat că a luat decizia să o demită. Vasilescu explică faptul că funcția ocupată de ea era cea de consilier onorific, funcție neremunerată, care a încetat atunci când guvernul condus de Viorica Dăncilă a căzut.

„Ce bucurii marunte au frustratii de la PNL... Ludovic cel mic anunta ca m-a demis din functia de consilier onorific al premierului, functie neremunerata, oricum... Pai, eu nu eram consilier la tine, ca sa ma demiti tu de pe undeva! Eu am fost consilierul Vioricai Dancila si mandatul mi-a incetat odata cu al ei. Ce as fi putut eu sa il consiliez pe seful unui guvern de manelisti care taie pensii si salarii, cand eu stiu doar sa le cresc? Pe infrastructura, la fel, ce as putea sa consiliez un premier care, cand a fost ministru la Transporturi, a construit km de hartii si niciun cm de autostrada?Astia nu au ce face si demit oameni care nu sunt in guvernul lor, doar ca sa se dea importanti! Ludovic, dupa doua saptamani te-ai prins ca nu vin la serviciu? Crezi ca sunt ca tine sa dau consultatii telefonice?”, a precizat pe Facebook fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu a fost numită consilier onorific al premierului pe probleme de infrastructură, în luna martie a acestui an.