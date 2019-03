Lia Olguţa Vasilescu, după ce Dragnea a declarat că s-a autopropus la Guvern: 'Premierul Viorica Dancila și-a dorit sa rămân'

Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, refuzată de Klaus Iohannis pentru funcţiile de ministru al Transporturilor şi, ulterior, de ministru al Dezvoltării, explică de ce a ajuns consilier onorific al premierului Viorica Dăncilă. După ce Liviu Dragnea a afirmat că Olguţa Vasilescu s-a autopropus în funcţia de la Guvern, această susţine că ideea i-a aparţinut Vioricăi Dăncilă.

"Astăzi, am participat la Conferința de alegeri a PSD Gorj. Felicitări noii echipe de conducere alese și președintelui Mihai Weber! Oltenia intra in campanie electorală! Oltenii vor realizarea drumurilor expres Pitești- Craiova și Craiova- Targu Jiu, in a căror realizare voi avea prilejul sa ma implic personal! Chiar dacă nu am putut sa o fac din calitatea de ministru, voi putea sa supraveghez lucrările la aceste obiective din funcția de consilier onorific al premierului pe probleme de infrastructura, singura poziție care îmi permite sa îmi păstrez și mandatul de deputat de Dolj ales in Parlamentul României. Premierul Viorica Dancila și-a dorit sa rămân in echipa guvernamentală și am optat pentru aceasta funcție, din dorința de a participa activ la realizarea unor obiective pe care le-am promis in campania electorală!", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Liderul PSD Liviu Dragnea a anunţat duminică, la Târgu Jiu, că fostul ministru al Muncii Olguţa Vasilescu i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să accepte ca ea să fie consilier onorific pe infrastructură, unul dintre motive fiind dorinţa de a se implicaîn realizarea drumului expres Craiova - Piteşti.