Lia Olguța Vasilescu MITRALIAZĂ Guvernul PNL: Unde sunt banii? De ce se împrumută de CINCI ori mai mult ca PSD

Fostul ministru al Muncii Lia Olguța Vasilescu acuză PNL că se împrumută de cinci ori mai mult decât a făcut-o PSD, dar și că dobânzile plătite pentru bani sunt unele exorbitante.

"Un nou împrumut gigantic, de 3,3 miliarde de euro, a fost facut de Guvernul PNL. Numai dobânda la acest împrumut este de 1 miliard de euro.

De când a ajuns să conducă țara, guvernul lui Iohannis se împrumută, în medie, cu 77 de milioane de euro ÎN FIECARE ZI, bani care ar fi putut finanța construcția a 10 km de autostradă ZILNIC sau ar fi putut asigura plata ZILNICĂ a 250.000 de pensii medii.

Dobânzile la care România se împrumută în guvernarea Iohannis-Orban sunt imense, de trei ori mai mari decât Polonia (1.34%), dublu față de Ungaria (1.88%) ori Grecia (1.84%) si de 20 de ori mai mult decat Bulgaria.

Mai grav este insa ca nimeni nu intelege unde se duc acesti bani! In investitii nu, in cheltuieli pe sanatate nu (acolo totul e in carca autoritatilor locale), veniturile romanilor nu au crescut, la fel ca si alocatiile pentru copii, mediul de afaceri nu e sustinut... Si atunci de ce se imprumuta de 5 ori mai mult ca PSD?", scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.