Lia Olguța Vasilescu: Se taie salariile bugetarilor! Unde sunt sindicaliștii care răgeau sub balcoanele PSD?

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, arată că PNL va tăia drastic salariile bugetarilor prin introducerea șomajului tehnic. Olguța Vasilescu susține că acum liderii sindicali au o reacție anemică, în timp anul trecut ”răgeau” sub balcoanele miniștrilor PSD care măreau salariile.

Citește și: Sindicatele din Sănătate trag semnalul de alarmă: În 27 de zile vor fi infectați toți salariații din sănătate

”Se vorbeste din nou de taierea salariilor! Sindicatele? Care sindicate? Miauna cate unii ceva de parca si-ar cere scuze ca deranjeaza... Si ce mai rageau pe sub balcoanele ministrilor PSD cand le mareau salariile... Ziceti de clasa politica din ultimii 30 de ani? Pai si sindicatele unde au fost in perioada asta? Unde sunt acum? Ca ma uit lung in zare si nu vad pe nimeni...”, scrie Lia Olguța Vasilescu.