Lia Olguța Vasilescu și-a aflat adversarul: Pe cine aruncă în luptă Alianţa USR-PLUS pentru Primăria Craiova şi CJ Dolj

Alianţa USR-PLUS Dolj şi-a lansat, joi, candidatul pentru Primăria Craiova în persoana avocatului Lucian Săuleanu, decanul Baroului Dolj, şi pe cel pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, în persoana lui Silviu Bratu, expert pe proiecte europene, notează Agerpres

Lucian Săuleanu şi Silviu Bratu au prezentat o parte din lista de candidaţi USR-PLUS la Consiliul Local Craiova şi, respectiv, la Consiliul Judeţean Dolj.Preşedintele USR Dolj, deputatul Adrian Prîsnel, a declarat că aceştia sunt oamenii cu care USR-PLUS doreşte "să reformeze Craiova şi judeţul Dolj" şi să implementeze dorinţa de schimbare.

Citește și: Estimările Guvernului: Menţinerea acestui trend de evoluţie ar putea să ducă la atingerea unui număr zilnic de cazuri între 1.200-1.600 la jumătatea lunii august



"Cu aceştia oameni dorim să implementăm dorinţa de schimbare pe care am văzut-o la cei 20.000 de oameni care au ieşit în 2017 în stradă după ordonanţa 13, pe care am văzut-o la cei peste 30.000 de craioveni care au semnat iniţiativa "Fără penali în funcţii publice" şi pe care am văzut-o la cei peste 35.000 de oameni din Craiova care ne-au votat şi cu votul cărora am reuşit să câştigăm alegerile europarlamentare din 2019 din Craiova. Dorinţa noastră de a scoate PSD din administraţia Craiovei este puternică", a spus Adrian Prîsnel.



Acesta a precizat că reprezentanţii USR-PLUS au purtat şi doresc să continue discuţiile cu PNL pentru o alianţă mai largă anti-PSD la Craiova şi pentru stabilirea de candidaţi comuni la Primăria Craiova, discuţii care în acest moment sunt în impas. "Aceste discuţii sunt în momentul de faţă într-un oarecare impas şi am dori să continuăm. Însă este nevoie de mai multă maturitate şi viziune politică a nivelul tuturor organizaţiilor. Pentru USR, această dorinţă este sinceră şi lucrul acesta se vede până la nivelul membrilor. Am derulat un referendum intern şi peste 90% dintre respondenţi au văzut necesară o astfel de alianţă", a spus Adrian Prîsnel.

Citește și: Raed Arafat, la DIICOT după ce a fost amenințat cu moartea: Au fost serioase şi nu poţi să permiţi aşa ceva



La rândul său, preşedintele PLUS Dolj, Gabriel Păunică, a subliniat că sloganul pentru Craiova la alegerile locale este "Stradă cu stradă, schimbăm Craiova!". "Suntem aici pentru că acum un an electoratul pe care îl reprezentăm ne-a mandatat cu încredere, şi azi vrem să răsplătim această încredere aducând pe lista electorală o serie de oameni buni pentru Craiova. Ne dorim să câştigăm din nou acest mandat de încredere pentru a schimba Craiova stradă cu stradă. Domnul Lucian Bernd Săuleanu este un avocat de succes, un om cu adevărat de dreapta, care reprezintă şi celelalte partide pe care ne dorim să le aducem alături de noi pentru schimbarea administraţiei din oraş. Lucian Bernd Săuleanu este un om care vine din privat şi nu a ocupat niciodată o funcţie publică. A candidat la Primăria Craiova ca independent, obţinând un rezultat notabil la alegerile locale din 2016", a spus Păunică.



Lucian Săuleanu a afimat că în acest moment administraţia PSD a Craiovei este deficitară, mai ales în zona economicului şi a juridicului unde are foarte multe pierderi, multe dintre societăţile şi regiile primăriei fiind în faliment sau aproape de faliment.

Citește și: S-a luat decizia! Valentin Dragnea primește zeci de mii de euro



"Candidez din convingere, nu din interes: sunt craiovean, sunt născut în Craiova, educat în Craiova şi profesez în Craiova. Este un motiv suplimentar să-mi doresc ca acest oraş să fie mai frumos, în acest oraş să locuim mai bine. Am pornit şi în 2016 într-o astfel de cursă electorală ca independent, iar azi am o echipă puternică alături de mine. Noi suntem alternativa în Craiova. Echipa mea de consilieri este una puternică şi va reuşi să câştige şi să ofere soluţii pentru administraţia craioveană, care în acest moment este deficitară. Articolul 16 din Constituţie spune că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii, iar viziunea mea ca jurist este de a schimba relaţia primar-primărie-craioveni. Vreau ca funcţionarii publici să fie altfel văzuţi şi să fie alături de craioveni. deviza mea va fi 'mai puţină politică şi mai multă administraţie', a spus Săuleanu.



Lucian Săuleanu a mai spus că trebuie schimbată structural Primăria Craiova şi eliminate pierderile. "Nu vreau să fac promisiuni, pentru că oamenii sunt sătui de miile de locuri de muncă, de investiţii, de transportul modern. Trebuie să lămurim pierderile din zona economicului şi a juridicului: există un dosar de faliment pentru Termo, iar RAT-ul este în colaps. Transparenţa este mai mult decât necesară, pentru că problemele grave care există în administraţia craioveană nu trebuie să fer ascunse. Administraţia PSD nu a oferit craiovenilor ceea ce merită: ne trebuie un oraş curat, un oraş frumos, un oraş sigur", a mai afirmat candidatul Alianţei USR-PLUS la Primăria Craiovei.

Citește și: Klaus Iohannis a semnat! Când vor avea loc alegerile locale



Candidatul USR-PLUS pentru CJ Dolj, Silviu Bratu, a precizat că de 15 ani activează şi dezvoltă proiecte în această regiune, pe Valea Dunării şi în această perioadă a lucrat cu diverse autorităţi locale din această zonă şi am identificat o nevoie a acestora: nu au găsit în CJ un sprijin şi un partener în dezvoltarea de proiecte pentru dezvoltare comunitară. "Ne propunem să oferim o viziune de dezvoltare pentru Dolj, nu proiecte la întâmplare. Potenţialii investitorii vor găsi în mine un partener nu doar de dialog, ci mai ales de acţiune. Judeţul Dolj are faima de judeţ guvernat de grupuri de interese. Noi vrem să schimbăm această pecete şi să transformăm Doljul într-un judeţ care este guvernat în interesul oamenilor", a spus Silviu Bratu. Acesta a mai afirmat că resursele locale vor fi alocate comunităţilor conform nevoilor locale şi nu pe criterii de prietenii sau politice. "Sat cu sat, oraş cu oraş toată lumea va pune umărul la dezvoltarea acestui judeţ. Îi asigur pe toţi primarii din Dolj că vor găsi în mine un partener de discuţie şi de proiecte", a mai afirmat candidatul USR-PLUS la CJ Dolj.