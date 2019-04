Liberalii fac pomelnicul minciunilor PSD: Cu acest Guvern, fiecare zi este o păcăleală

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, face un remember, de 1 Aprilie, cu promisiunile neonorate de PSD-ALDE. El susține că în ultimii doi ani, Guvernul a păcălit românii, iar promisiunile din programul de guvernare sunt o iluzie.

Citește și: Sondaj CURS - PSD domină scena. PNL și ALDE se consolidează. Revenire de formă la PMP. Alianța 2020 (USR+PLUS) nu confirmă încă

”Cu PSD și ALDE la guvernare, fiecare zi e o păcăleală, nu doar 1 aprilie. Iată, o listă a celor mai mari păcăleli după doi ani de guvernare PSD – ALDE:

- Au tăiat pensiile în 2018 și 2019 prin neaplicarea formulei de indexare din lege, cu 100% din rata inflației și jumătate din creșterea salariului mediu brut. Astfel, pensionarii au pierdut 240 lei în 2108 la o pensie medie de 1000 lei și 540 lei în 2019 la o pensie medie de 1100 lei.

- Majorarea salariilor din sectorul public cu 25% prin Legea salarizării unitare a fost o minciună gogonată pentru că s-a realizat doar pe hârtie prin transferul contribuțiilor de la angajator la angajat.

- Au promis o creștere a salariilor în tot sectorul bugetar cu 56% în 2019 față de 2016 însă datele statistice arată o creștere a salariilor de trei ori mai mică, respectiv 14% în 2018 și 3,5% în 2017, în condițiile în care, în cei doi ani de guvernare PSD – ALDE, am avut o inflație cumulată de peste 8%.

- Reducerea contribuțiilor sociale de la 39,25% la 35% de la 1 ianuarie 20118 a fost o altă scamatorie prin care, în realitate, taxarea muncii a crescut în urma transferului de contribuții sociale pentru că noile contribuții de 35% pentru angajat și 2,25% pentru angajator se aplică la un salariu brut mai mare.

- Reducerea TVA la 18% de la 1 ianuarie 2018, TVA zero pentru vânzarea de locuințe, TVA de 9% pentru publicitate de la 1 martie 2017 și eliminarea supra-accizei la carburanți de la 1 ianuarie 2017 au fost abandonate complet.

- Neimpozitarea tuturor veniturilor sub 2000 lei/lună de la 1 ianuarie 2018 a fost doar o promisiune fluturată de Liviu Dragnea în campanie fără nici cea mai mică tentativă de realizare.

- Impozit zero pentru veniturile medicilor și IT-iștilor a fost o minciună sfruntată pentru medici și o bătaie de joc pentru IT-iști cărora chiar le-au scăzut veniturile ca urmare a transferului contribuțiilor sociale.

- Impozit zero pentru veniturile sub 24.000 lei pe an din activități independente (artiști, jurnaliști, arhitecți, avocați etc.) și eliminarea contribuțiilor de asigurări sociale de 10,5% și de sănătate de 5,5% de la 1 ianuarie 2018 s-a transformat într-un coșmar birocratic cu plata anticipată de impozit pe venituri estimate din activități independente.

- Eliminarea impozitului de 46 lei/ha pentru terenurilor agricole de la 1 ianuarie 2018 a fost o promisiune despre care nimeni din PSD – ALDE nu mai vorbește. La fel se întâmplă și cu impozitul zero pentru autovehicule cu o capacitate mai mică de 1600 cmc. despre care nu s-a mai auzit nimic de la preluarea guvernării.

- În final, dar nu în ultimul rând, o mega păcăleală pentru oamenii de afaceri a fost impozitul zero pe dividende de la 1 ianuarie 2018. Asta au promis însă, dimpotrivă, au introdus contribuții de asigurări de sănătate de 10,5% pentru dividende la nivelul salariului minim pe economie.

Din păcate, dincolo de promisiunile neonorate, în doi ani de guvernare, PSD și ALDE au jucat creșterea economică a României la păcănele și au distrus echilibrele macro-economice, generând scumpiri în lanț, deprecierea monedei naționale, devalorizarea economiilor populației și rate mai mari la bancă.

Cu PSD - ALDE la guvernare, au fost doi ani pierduți pentru dezvoltarea economică a României și pentru nivelul de trai al românilor.”, scrie Ionel Dancă.