Liberalii pierd și Gorjul: PNL rămâne cu primăria din Târgu-Jiu

Preşedintele PNL Gorj, deputatul Dan Vîlceanu, a declarat că actualul primar Marcel Romanescu, candidatul liberalilor pentru un nou mandat în municipiul Târgu Jiu, ar fi obţinut peste 50% din voturile alegătorilor.

"Din datele pe care le avem până acum, este aproape sigur că vom câştiga la Târgu Jiu la un mod categoric, undeva probabil peste 50%, şi vom pierde la Motru, nu am cifrele exacte, dar acestea sunt informaţiile de la momentul acesta. (...) Am câştigat câteva primării şi am pierdut altele, ca de altfel şi la celelalte partide se va întâmpla acelaşi lucru. Au fost alegeri uşor complicate, dar la Consiliul Judeţean (CJ) aşteptăm încă cifre şi rămâne de văzut cum vor evolua (...) Nu avem foarte multe secţii venite la acest moment pentru CJ pentru că în cam toate localităţile din judeţ numărătoarea a început cu funcţia de primar", a precizat, pentru AGERPRES, Dan Vîlceanu.

Potrivit acestuia, PNL a pierdut alegerile la Primăria municipiului Motru, unde câştigător ar fi candidatul PSD, Cosmin Morega.

"Am păstrat o mare parte din primăriile pe care le aveam, cu regret am pierdut la Motru, ştiu sigur că am câştigat la Godineşti, am mai câştigat la Samarineşti, Schela, Logreşti, Săcelu. Samarineşti, Schela, Logreşti şi Săcelu sunt primării pe care nu le aveam până acum, cum de altfel am şi pierdut la Prigoria, Motru, Bolboşi, Ioneşti, Ciuperceni, Tismana", a mai spus preşedintele PNL Gorj.