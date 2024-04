Liberalul Andrei Carabelea şi-a depus candidatura pentru al doilea mandat de primar al municipiului Piatra-Neamţ

Liberalul Andrei Carabelea şi-a depus, miercuri, candidatura pentru un nou mandat de primar al municipiului Piatra-Neamţ.

Andrei Carabelea a fost însoţit de candidaţii pentru funcţia de consilier local şi de conducerea filialei judeţene."Candidăm într-un parteneriat solid pentru nemţeni, pentru pietreni, pentru oameni, care va însemna dezvoltare şi proiecte. Vorbim de proiecte mari: spital judeţean nou, drumul expres între Piatra-Neamţ şi Bacău şi variantă ocolitoare a oraşului. Sunt convins că proiectele aflate în implementare vor fi finalizate în cel mai scurt timp, cu toate piedicile şi şicanele pe care unii le-au pus în cale, iar Piatra-Neamţ va deveni un oraş modern, cu cetăţeni cu un standard de viaţă ridicat", a declarat preşedintele PNL Neamţ, secretarul de stat George Lazăr, candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.Andrei Carabelea a subliniat că şansa pentru dezvoltarea oraşului o reprezintă investiţiile cu fonduri europene."Acum trei ani şi jumătate am pornit în această misiune conştient că nu va fi uşor, iar acest lucru s-a adeverit. Veneam după un deceniu în care peste oraşul nostru s-a aşternut praful, cu lucrări de spoială şi peticeală. Am luat o decizie importantă alături de colegi şi anume să facem investiţii pe termen lung. Aceasta este unica şansă pe care oraşul o avea şi o are, investiţii cu bani europeni", a precizat edilul.Pe lista de candidaţi ai PNL pentru Consiliul Local Piatra-Neamţ se află, între alţii, Liviu Harbuz, Grigoruţă Oniciuc, Constantin Teodorescu, Valentina Baciu şi Adrian Alui Gheorghe.