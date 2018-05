Liberalul Dancă, JIGNIRI pentru Dragnea, după date oficiale ale INS privind economia

PNL: În loc să admită situaţia economică gravă în care ne aflăm şi să ia măsuri urgente, guvernul condus de Liviu Dragnea l-a scos din nou pe Viorel Ştefan să explice că de fapt totul e bine

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, afirmă că, în loc să admită situaţia economică gravă în care ne aflăm şi să ia măsuri urgente, ”guvernul condus de Liviu Dragnea” l-a scos din nou pe Viorel Ştefan să explice că de fapt totul e bine şi că cifrele publicate de INS privind creşterea economică sunt altele, anunţă News.ro.

Dancă spune că, ”într-un mod absolut ireal, liderii PSD şi ALDE l-au scos din nou în faţă pe vicepremierul Viorel Ştefan să contrazică cifrele oficiale care arată că într-un singur an de guvernare au făcut praf creşterea economică a României”.

El aminteşte că, mai întâi, preşedintele Klaus Iohannis a ieşit public şi a atras atenţia că situaţia veniturilor bugetare în primul trimestru nu este în regulă şi că lipsesc peste 3 miliarde de lei la nivelul încasărilor programate pentru primele trei luni.

”Imediat, a fost scos vicepremierul Viorel Ştefan să contrazică datele oficiale la care făcea referire Preşedintele României şi care erau publicate chiar de Ministerul Finanţelor Publice. Momentul respectiv, din urmă cu o săptămână, a fost jenant pentru orice economist de bună-credinţă pentru că Viorel Ştefan a răspuns la avertismentele preşedintelui României privind situaţia bugetară critică a ţării din primul trimestru cu date pentru primele patru luni care, pur şi simplu, nu există oficial nici în momentul de faţă”, continuă purtătorul de cuvânt al PNL.

Dancă precizează că, acum, o altă instituţie publică, în subordinea Guvernului, Institutul Naţional de Statistică (INS) a publicat primele date oficiale privind creşterea economică din primul trimestru.

”Şi, veste şoc, după numai un an de guvernare populistă şi haotică, datele statistice arată că economia României a suferit o stagnare în primul trimestru al acestui an faţă sfârşitul anului trecut. În termeni reali, avansul PIB în primul trimestru din 2018 fost zero faţă de ultimul trimestru din 2017 şi dacă situaţia se repetă şi în trimestrul doi al acestui an, putem vorbi chiar de o recesiune tehnică a economiei. Este, într-adevăr, greu de crezut că am ajuns aici. Să preiei guvernarea cu o creştere economică solidă de 4,8% în 2016, să dai foc la economie prin măsuri populiste care au urcat rata anuală de creştere economică la 6,9%, după care să te prăbuşeşti la un ritm de creştere economică trimestrială de 0%, arată prostia şi nepriceperea economică a lui Liviu Dragnea şi a premierilor lui şi falimentul politicilor economice promovate de o guvernare habarnistă”, afirmă Ionel Dancă.

Purtătorul de cuvânt al PNL subliniază că, ”drept răspuns, în loc să admită situaţia economică gravă în care ne aflăm şi să ia măsuri urgente, guvernul condus de Liviu Dragnea l-a scos din nou pe Viorel Ştefan să explice că de fapt totul e bine şi că cifrele publicate de INS privind creşterea economică sunt altele”.

”În ciuda efortului propagandistic al PSD, care nu mai convinge pe nimeni, economia României este într-un moment critic şi această guvernare trebui oprită până nu e prea târziu”, încheie Dancă.

Creşterea economiei României din primul trimestru al acestui an, de 4,2%, serie ajustată, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, este a cincea din Uniunea Europeană (UE), iar motorul creşterii economice îl vor reprezenta în acest an investiţiile, a afirmat marţi vicepremierul Viorel Ştefan, în a doua intervenţie din ultima săptămână, după criticile venite din partea preşedintelui Klaus Iohannis.

În urmă cu o săptămână, Ştefan a spus că veniturile bugetare au crescut cu 11,8% în primele patru luni, până la 89,6 miliarde lei, după ce Klaus Iohannis a criticat Guvernul condus de Viorica Dăncilă pentru rezultatele din primul trimestru.

Potrivit datelor Eurostat, ţările care au avut un avans economic mai mare decât România, în primele trei luni, sunt Letonia (+5,2%), Polonia (+4,9%), Ungaria (+4,7%) şi Cehia (+4,5%). Datele sunt ajustate sezonier.

Totuşi, potrivit datelor publicate marţi de Eurostat, economia României a stagnat în primele trei luni, faţă de ultimele trei luni din 2017, fiind singura ţară din UE care nu a înregistrat creştere din acest punct de vedere.

Avansul economiei româneşti este dublu faţă de media europeană, dar datele din primele trei luni sunt mai puţin relevante, consideră Ştefan.