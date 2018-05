Liberalul Mircea Hava, ATAC surpriză la Ludovic Orban. Tensiunile mocnesc în PNL

Liderul liberalilor din Alba, Mircea Hava, prim-vicepreşedinte al PNL, a declarat, joi, că are aceeaşi poziţie ca şi secretarul general al PNL, Ilie Bolojan, în privinţa plângerii penale depuse de către Ludovic Orban la adresa premierului Viorica Dăncilă, respectiv că aceasta nu ar fi trebuit făcută şi, de asemenea, că nu ar fi trebuit să se ceară în Biroul Executiv susţinerea acestui demers, anunţă Agerpres.

Întrebat, într-o conferinţă de presă, care este opinia sa despre oportunitatea depunerii respectivei plângeri, Mircea Hava a răspuns că este aceeaşi cu a colegului său de la Oradea, Ilie Bolojan.

"Da, asta e şi poziţia mea. Şi, mai ales, că nu trebuia făcută. Ca persoană fizică, poţi să faci orice. (...). Având în vedere că e plângerea unei persoane fizice, eu aşa o consider, nu am nicio calitate, nu mă interesează (conţinutul plângerii - n.r.), eu nu am curiozităţi de genul ăsta", a declarat Mircea Hava.

El a subliniat că demersul lui Orban este o chestiune privată şi că acesta nu a greşit ca cetăţean.

"Este o chestiune privată, făcută de domnul Orban, nici măcar de preşedintele partidului, că are şi această calitate, este şi inginer (...). Eu ştiu că toată chestiunea asta a inflamat şi acum (...). Nu am niciun comentariu, nici de bine, nici de rău. Şi vă spun cinstit, nici nu m-a pasionat. Pe mine mă pasionează alte lucruri. (...). Am o pasiune teribilă vizavi de Centenar", a declarat Hava, primar al municipiului Alba Iulia.

El a precizat că nu a participat la şedinţa Biroului Executiv al PNL de marţi, în care s-a decis susţinerea demersului lui Ludovic Orban privind plângerea penală împotriva prim-ministrului.

"Nu am participat la şedinţa de marţi. (...). Ce să spun? A fost 'cea mai mare gafă din lumea asta', na. Nu trebuia să se facă lucrul ăsta. Domnul Orban a făcut-o, era OK. Faptul că s-a pus susţinerea partidului deja a amestecat totul şi deja am început să discutăm...Nu e OK ce s-a întâmplat. În mod normal, se putea discuta în Birou şi este foarte bine că se discută, (...) dar nu ceri, domnule, susţinerea partidului. Asta nu trebuia făcută. Asta e părerea mea. Cred că mâine vine Ludovic aici şi o să-i spun. Eu nu am nicio problemă cu nimeni. Şi nu cred că cineva mă poate acuza pe mine că am o problemă cu Ludovic Orban. (...). Oricine poate să greşească, dar lucrurile trebuie corectate. Din punctul meu de vedere, ca cetăţean, nu a greşit", a conchis Hava.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat, săptămâna trecută, că a depus, în "calitate de cetăţean al României", o sesizare privind anumite fapte săvârşite de prim-ministrul Viorica Dăncilă şi liderul PSD, Liviu Dragnea. Liderul liberal a precizat că aceste fapte sunt legate de pregătirea, adoptarea, aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi tot ce s-a întâmplat după adoptarea de către Guvern a memorandumului privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Ulterior, Ilie Bolojan a declarat că Orban nu s-a consultat în partid privind sesizarea şi că el nu este adeptul unor astfel de plângeri penale.

"Domnul Orban nu s-a consultat în interiorul partidului când a luat această decizie. Eu, personal, nu sunt adeptul unor astfel de plângeri, vă spun foarte deschis. Eu sper că are elemente cât se poate de clare pe care se bazează când a făcut acest lucru", a declarat, într-o conferinţă de presă, Ilie Bolojan.