Libris - Când corpul spune nu, de Gabor Mate, cea mai bine vândută carte în 2022 -În total, peste 2,3 milioane de produse vândute de librăria online

"Când corpul spune nu" de Gabor Mate a fost cea mai bine vândută carte în 2022 iar la nivel naţional şi de judeţ volumele pentru copii au fost cele mai căutate, potrivit Libris. Livrările de cărţi în limba engleză au crescut anul trecut cu 70% faţă de 2021, potrivit news.ro.

Libris, librărie online de referinţă pe piaţa din România, a vândut în 2022 peste 2,3 milioane de produse, cu o medie a comenzii înregistrate la nivel naţional de 113 lei. Cele mai active judeţe în privinţa achiziţiei de carte au rămas Bucureşti, Braşov şi Cluj, care cumulează mai mult de un sfert (28%) din volumele comandate la nivel naţional.

Topul celor mai vândute cărţi include bestsellere internaţionale precum „Când corpul spune nu” (Gabor Mate), „Cum să ne păstrăm copiii aproape” (Gabor Mate, Gordon Neufleld) sau „Din cer au căzut 3 mere” (Narine Abgarian), dar şi volumele pentru copii şi adolescenţi Micul Prinţ (Antoine de Saint-Exupery) şi Recreaţia Mare (Mircea Sântimbreanu).

Gabor Mate este cel mai vândut autor pe Libris în 2022, alături de Coleen Hoover şi Antoine de Saint Exupery.

Topul celor mai vânduţi autori români este condus şi anul acesta de Ioana Chicet-Macoveiciuc, urmată de Dumitru Constantin Dulcan şi Ioana Pârvulescu.

Cele mai multe comenzi de carte pe cap de locuitor s-au făcut în 2022 din Bucureşti, urmat de Braşov şi Cluj, iar cele mai puţine comenzi pe Libris s-au plasat din Harghita, Covasna şi Ialomiţa.

În 2022, la nivel naţional, numărul mediu de volume per comandă este 3.7, iar media naţională a comenzii înregistrată pe Libris a fost de 113 lei, în creştere cu 10% faţă de 2021, cu un maxim de 240 lei/comandă medie, înregistrat în judeţul Braşov.

La nivel naţional, cel mai mare trafic a fost înregistrat de pe dispozitivele mobile, respectiv de 3 ori mai mare decât de pe desktop: Bucureşti (83,5%), urmat de Timiş (82,4%) şi Cluj (81,9%).

„Harta României în cărţi citite, demersul nostru analitic deja cu tradiţie la început de an, devine de la an la an mai mult decât o simplă radiografie a vânzărilor din anul precedent. Este un punct de referinţă pentru piaţa naţională de carte, o adevărată biografie a României şi, totodată, o sursă veritabilă de inspiraţie pentru lecturile din anul ce tocmai începe. Suntem încântaţi să descoperim că se menţine interesul faţă de lectură al celor mai mici cititori. Un sfert din volumele livrate în 2022 sunt Cărţi pentru Copii, categorie care domină topurile de vânzări, ceea ce este un semnal bun privind viitorul lecturii în România”, a declarat Laura Ţeposu, CEO Libris.

Top 5 cele mai active judeţe în privinţa achiziţiei de carte

Topul judeţelor către care s-au livrat cele mai multe comenzi plasate pe Libris se menţine la fel ca în 2022.

Judeţele cu cele mai multe comenzi înregistrează şi preferinţe similare, cele mai vândute trei cărţi fiind cele care domină topurile în 4 dintre cele 5 judeţe (Bucureşti, Cluj, Ilfov şi Iaşi). Excepţie face Braşovul, unde alegerile locuitorilor cuprind volume de dezvoltare personală şi wellbeing.

1.Bucureşti – 382.470 cărţi vândute;

2.Braşov- 186.891 cărţi vândute;

3.Cluj- 100.644 cărţi vândute;

4.Ilfov- 94.446 cărţi vândute;

5.Iaşi- 83.447 cărţi vândute.

Ce s-a citit în 2022

În 2022, interesul pentru cărţile în limba engleză a crescut spectaculos, fiind livrate cu peste 70% mai multe volume decât în anul precedent.

Cele mai multe volume livrate au fost din categoriile Cărţi pentru Copii, ocupând locul fruntaş în fiecare judeţ, urmate de cărţile din categoria Beletristică. Cărţile de dezvoltare personală sau cele din categoria Ştiinţe Umaniste ocupă locul 3 la nivel naţional, excepţie făcând judeţul Covasna, unde locul 3 este ocupat de cărţile din categoria Spiritualitate, Ezoterism.

Cel mai vândut volum de pe Libris.ro în 2022 este „Când corpul spune nu” (Gabor Mate), titlu care se regăseşte pe primul loc în alegerile cititorilor din 13 judeţe, respectiv Alba, Bacău, Brăila, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu şi Timiş.

Dacă în Călăraşi cei mai mulţi cititori sunt pasionaţi de lectura clasică, Jane Austen fiind unul dintre cei mai vânduţi autori, în Arad, „Cartea Asistentului de Medicină Dentară” a lui Kathryn Porte a fost cel mai vândut titlu al anului 2022. „50 de exerciţii pentru a-ţi îmbunătăţi abilităţile de comunicare “- Jean Philippe Vidal a fost preferată de publicul braşovean în 2022, în timp ce în Maramureş, topul vânzărilor a fost dominat de Păsări fantastice. Carte de colorat pentru adulţi’, arată datele Libris.

Top 5 cele mai vândute cărţi pe Libris în 2022

1. "Când corpul spune nu" - Gabor Mate

2. "Micul prinţ" - Antoine de Saint-Exupery

3. "Cum să ne păstrăm copiii aproape" - Gabor Mate, Gordon Neufleld

4. "Recreaţia mare" - Mircea Sântimbreanu

5. "Din cer au căzut 3 mere" - Narine Abgarian

Top 5 cele mai vândute cărţi în engleză

1. "It Ends with Us" - Colleen Hoover

2. "Hideaway" - Penelope Douglas

3. "Punk 57" - Penelope Douglas

4. "Can't Hurt Me" - David Goggins

5. "Kill Switch" - Penelope Douglas

Cele mai populare categorii şi cele mai vândute 3 titluri din fiecare

Cărţi pentru copii

1. "Dumbrava minunată" - Mihail Sadoveanu

2. "500 de adevăruri uimitoare şi amuzante"

3. Creionel 5-6 ani. Caiet de exerciţii grafice

Beletristică

1. "Din cer au căzut trei mere" - Narine Abgarian

2. "Băiatul cu pijamale în dungi" - John Boyne

3. "Inocenţii" - Ioana Pârvulescu

Dezvoltare personală

1. "Când corpul spune nu" - Gabor Mate

2. "Arta manipulării" - Kevin Dutton

3. "Mitul normalităţii. Trauma, boala şi vindecarea într-o cultură toxică" - Gabor Mate

Stiinţe Umaniste

1. "Minţi împrăştiate. Originile şi vindecarea tulburării de deficit de atenţie" - Gabor Mate

2. "Gânduri către sine însuşi" - Marcus Aurelius

3. "Constelaţiile familiale" - Bert Hellinger

Spiritualitate şi Ezoterism

1. "Cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înşine" - Lise Bourbeau

2. "Vindecarea celor 5 răni" - Lise Bourbeau

3. "Puterea extraordinară a subconştientului tău" - Joseph Murphy

Top 10 cei mai vânduţi autori

1. Gabor Mate

2. Colleen Hoover

3. Antoine de Saint-Exupery

4. Lise Borbeau

5. Roald Dahl

6. Eric-Emmanuel Schmitt

7. Ioana Chicet - Macoveiciuc

8. J. K. Rowling

9. Jeff Kinney

10. Narine Abgaryan

Top 10 cei mai vânduţi autori români:

1. Ioana Chicet-Macoveiciuc

2. Dumitru Constantin Dulcan

3. Ioana Pârvulescu

4. Mircea Cărtărescu

5. Dan-Silviu Boerescu

6. Radu Paraschivescu

7. Alec Blenche

8. Alexandru N. Stermin

9. Tatiana Niculescu

10. Ela E. H.