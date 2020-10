Liceeni de la Colegiul Național 'Mihai Viteazul', în dialog cu președinții unor universități din SUA grație programului 'Generation Z'

Elevii Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Capitală organizează sâmbătă, 24 octombrie 2020, „Generation Z”. Evenimentul se adresează tuturor liceenilor care își doresc să studieze în SUA și presupune facilitarea unui dialog cu reprezenanții unor universități de top, potrivit unui comunicat de presă.

Astfel, elevii au oportunitatea de a discuta online cu reprezentanți oficiali ai instituțiilor de învățământ superior din SUA, pentru a afla care sunt programele și universitățile care se potrivesc cel mai bine cu obiectivele lor profesionale.

Invitații speciali ai evenimentului, intitulat “Is this really America? Insights on universities and more”, sunt:

Betsy Boze, fost președinte al University of Bahamas

Mirta Martin, președintele Fairmont State University și fost președinte al Fort Hayes State University

Dan Hurley, director executiv al Michigan Association of State Universities.

Citește și: SURSE Motivul INCREDIBIL pentru care au EȘUAT negocierile dintre PNL și USR în Timiș

Cei trei invitați vor răspunde la întrebări legate de sistemul educațional american, de facilităţile academice și de cercetare, oferite de universitățile din SUA. De asemenea, vor oferi informații utile privind costurile, bursele, efectele pandemiei asupra politicilor unor universități, șansele de a fi admis ca student internațional sau detalii legate de vizele pe care trebuie să le obțină toți cei care urmează să-și petreacă perioada studiilor în SUA.

Totodată, vor participa la eveniment, în calitate de invitați ai liceenilor români, elevi din Italia, Belgia, Albania, Canada, Indonezia, Mexic și India.

Pentru înscrierea online la eveniment, accesați linkul: http://generationzcnmv.com/events.html

Proiectul Generation Z este realizat de un grup de elevi, coordonat de conducerea Colegiului Național “Mihai Viteazul” din București, și își propune să organizeze întâlniri periodice, prin intermediul cărora să le ofere tinerilor oportunitatea de a dialoga cu personalități din România și din străinătate, profesioniști în domeniilor lor de activitate. Edițiile recente i-au avut ca invitați pe actorul Adrian Titieni, Nisreean Rubaian, Reprezentantul Special al UNHCR în România, Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român, Bogdan Hrib, fondatorul editurii Tritonic.