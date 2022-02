Licitaţie caritabilă, în format NFT, pentru un proiect ce vizează achiziţia de cărţi pentru grădiniţe

O licitaţie dedicată exclusiv artei digitale, în format NFT, cu scop caritabil, are loc vineri, scopul fiind strângerea de fonduri destinate proiectului „Citeşte-mi 100 de poveşti”,vizând achiziţia de cărţi pentru grădiniţe, astfel încât, la finalul celor 3 ani de grădiniţă, un copil să fi auzit cel puţin 100 de poveşti. Printre lucrările licitate se află şi cea intitulată ”Naşterea Leopardului Zăpezii” care, potrivit autorului ei, a fost inspirată de o experienţă trăită de alpinistul Alex Găvan la aproape 8.000 de metri altitudine, în Himalaya, experienţă pe care Găvan o descrie ca fiind ”mult dincolo de limită”, conform news.ro.

Lucrările din cadrul licitaţiei sunt realizate de artişti contemporani: Eurosadboy, Latifundiar, Liviu Mihai, Alexandru-Claudiu Maxim, Wanda Hutira, Alina Cioară, David Flusberg şi Marian Codrea.

”Toate fondurile colectate în urma vânzării loturilor de artă digitală în format NFT vor fi direcţionate către programul „Citeşte-mi 100 de poveşti”. Fondurile vor contribui la achiziţionarea unui stoc de cărţi pentru instituţiile preşcolare defavorizate din România, cu scopul de a oferi posibilitatea ca, la finalul celor 3 ani de grădiniţă, un copil să fi auzit minim 100 de poveşti”, se arată pe site-ul licitaţiei.

Planul Asociaţiei OvidiuRo, iniţiatoarea proiectului, este de a transforma, până în 2025, toate grădiniţele publice din România în grădiniţe în care copii descifrează, alături de adulţi, secretele cărţilor.

Printre lucrările licitate se află şi cea intitulată ”Naşterea Leopardului Zăpezii”, al cărei autor, David Flusberg, afirmă că a fost inspirată de experienţa trăită de prietenul său, Alex Găvan, într-o noapte, la aproape 8.000 de metri altitudine, pe un vârf himalayan.

”Acest triptic hieroglific este inspirat de dragul prieten al artistului, Alex Găvan, un renumit alpinist român de mare altitudine. Pictată în stilul picturilor murale antice tipice operei artistului, imaginea simbolizează lupta interioară a alpinistului ce sfidează moartea - bazată pe evenimente adevărate - în timp ce este forţat să supravieţuiască nopţii în bivuacul său, la aproape 8000 de metri, fără oxigen suplimentar, pe un vârf himalayan din Tibet. Într-un moment de conştientizare bruscă, căţărătorul este înconjurat de spiritele sale protectoare - Peştele Francez, Sopârla Dragostei, Vulturul Pământului, Viţa de Vie a Menirii şi altele - care îl pot ghida, asemănător unui şerpaş, înapoi în siguranţă. Nu a sosit timpul lui de a se contopi cu muntele: va lupta mai departe, va renaşte din nou! Îşi va învinge Jaguarul-Otorongo interior şi va îmbrăţişa chemarea mai evazivă a vărului său mai bun şi mai blând: Leopardul Zăpezii”, este prezentarea făcută pe site-ul casei de licitaţii, lucrării, care are un preţ de pornire de 500 de euro.

La rândul său, Alex Găvan rememorează, într-o postare pe Facebook în care anunţă şi organizarea licitaţiei, experienţa care l-a inspirat pe artist.

”În 2013 am trăit una dintre experienţele fundamentale ale vieţii mele. Mult dincolo de limită. După ascensiunea fără oxigen suplimentar a muntelui Shisha Pangma - 8027m, am fost forţat să petrec noaptea sub cerul liber, nu departe de vârf, în plin viscol. Grija fata de o prezenţă misterioasă, pe care eu am perceput-o ca fiind un francez, mi-a oferit o raţiune mai mare decât propria-mi persoană, pentru a rămâne în viaţă. Halucinaţie sau îngerul meu păzitor, cert este că francezul, pentru mine,, în acele momente, era la fel de real ca şi muntele pe care mă aflam si a apărut atunci când aveam cea mai mare nevoie. Întâmplarea am povestit-o în revista National Geographic, a fost subiectul unui spectacol lectură în cadrul festivalului de teatru Undercloud si al unei instalaţii sub forma unui ou al renaşterii pe care l-am realizat pentru proiectul Grivita 53 si care ulterior a fost expus la Muzeul Naţional de Artă Contemporană”, a scris Alex Găvan.