Dupa ce am văzut din pozele de la Aeroportul orașului Cluj, m-a dus gândul la țăranul Român ce traia batjocorit in Transilvania ocupată de către imperiul austro-ungar. Istoria nu ne-a învățat nimic si nici noi nu o să ridicăm capul pentru a fi drepți in fața acestui imperiu european.

PÂNĂ CÂND O SĂ FIM SCLAVI? Germania, Italia, Olanda și alte țări au asistați sociali, plătiti cu drepturi, de ce nu sunt scoși la muncă?

1500 de persoane îngrămădite? Covidul e doar pentru prosti? Sau prostii ii folosiți cum vreți?, scrie pe pagina de facebook, Rares Cristea, Presedintele unei federatii de asociatii romanesti din Italia.