Lider PMP din Guvern îi forțează mâna lui Ludovic Orban: Vom avea baroni care dictează la București cu primari de 7%

Secretarul general adjunct al PMP, Ioana Constantin, numită de premierul Ludovic Orban în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, atrage atenția că primarii din Craiova și Galați au fost votați de mai puțin de 15% din locuitori, iar Gabriela Firea a fost aleasă cu cel mai mic număr de voturi din ultimii 20 de ani, astfel că alegerea primarilor în două tururi e o obligație. Poziția fruntașului PMP vine în contextul în care formațiunea a cerut în mod repetat Guvernului să își angajeze răspunderea sau să emită OUG pentru alegerea primarilor în două tururi, însă premierul Ludovic Orban vrea ca schimbarea să se facă doar prin Parlament prin proiect de lege.

"7,74% - Municipiul Craiova; 8,96% - Municipiul Galați; 13,74% - Municipiul București; 14,71% - Municipiul Focșani Din capitala Băniei până la capitala țării, primarii au fost aleși cu cel mai mic număr de voturi din ultimii 20 de ani. Revenirea la 2 tururi de scrutin devine o obligație. Nici nu contează cum se numesc primarii acestor municipii, sunt, fiecare dintre ei, cei mai lipsiți de legitimitate din istoria recentă a orașelor pe care le conduc. Acestea sunt rezultatele cu care au fost aleși primarii din 3 municipii reședință de județ importante din țară și primarul Capitalei. Într-un singur tur de scrutin, anost, cu puțini cetățeni prezenți la urne, fără dezbatere", a scris Ioana Constantin într-un mesaj publicat pe Facebook.

"Actualul primar al Municipiului Craiova a fost ales cu 7.74%, adică a fost votat de 19.798 de craioveni dintr-un total de 255.782 de persoane cu drept de vot. E cel mai mic număr de voturi din 1996 până în prezent. La fel și la Galați, unde din 260.897 de persoane cu drept de vot, actualul primar a obținut puțin peste 23.000 de voturi. Și mai rușinos", a mai scris aceasta.

Astfel, Ioana Constantin consideră că revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin este o "prioritate zero pe termen scurt".

"Revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin devine o obligație pentru democrație și pentru demnitatea comunităților noastre. Partidul Mișcarea Populară cere revenirea la două tururi de scrutin de peste doi ani, am colectat peste 1.000.000 de semnături la nivel național, am depus un proiect de lege în Parlament, am cerut constant revenirea la două tururi de scrutin. Începe 2020, anul în care ne alegem primarii și dacă lucrurile rămân la fel, vom avea din nou ”mari primari” de 7% care conduc țara și baroni care dictează la București punând pe masă un evantai de primari care împreună nu adună voturile cu care cândva un singur candidat câștiga o primărie. Prioritatea zero pe termen scurt e revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin!", se arată în mesajul politicianului PMP.

