Lider USR: Guvernarea USL 2 a întors România în vremea lui Ponta, Voiculescu și Iohannis

Deputatul USR Teodor Lazăr afirmă că „guvernarea USL 2 a întors România în vremea lui Ponta, Voiculescu și Iohannis”.

„În urmă cu un an, președintele Iohannis deturna votul românilor din decembrie 2020 și instala la Palatul Victoria un guvern anti-reformist PNL-PSD-UDMR. În ultimul an USL 2 a făcut tot posibilul pentru a opri și deturna reformele din Justiție, Educație, Sănătate. În tot acest timp a crescut și mai mult controlul politic asupra acestor domenii și implicit controlul asupra vieții românilor”, arată deputatul USR Teodor Lazăr la un an de când Nicolae Ciucă a preluat guvernarea.

Liderul USR arată că ultimul an a fost marcat de creșteri de taxe și de afectarea nivelului de trai pentru majoritatea românilor.

„Guvernul Ciucă este responsabil de cel mai mare deficit din Uniunea Europeană și de una dintre cele mai ridicate rate ale inflației, de peste 16%. Deși au promis că nu vor crește nicio taxă, guvernul de stânga-stânga a crescut fiscalitatea pentru micii antreprenori și a eliminat posibilitatea angajaților de a lucra part-time, fapt ce a făcut să dispară peste 100.000 de locuri de muncă. Românii plătesc astăzi dobânzi record, ceea ce pune și mai mult presiune pe nivelul de trai. Toate acestea au produs haos și nemulțumire în societate”, mai spune Lazăr.

Liderul USR arată și că actualul guvern nu are niciun argument moral pentru a mai vorbi de reformă.

„Actualul Guvern a continuat cu o viteză uluitoare angajările motivate politic în sistem - în ministere, primării, companii deținute de stat. Acesta este guvernul din care a plecat deja un ministru acuzat de plagiat și în care prim-ministrul și alți miniștri sunt acuzați de același lucru. Cei din PSD și PNL se comportă astfel deoarece și-au împărțit țara cel puțin în 2028. Și singurii care mai pot schimba asta sunt românii. La vot”, arată Lazăr.