Liderii Alianţei USR PLUS exclud orice alianţă cu PSD-ALDE la Arad

Liderii Alianţei USR PLUS Satu Mare exclud orice alianţă cu reprezentanţii PSD-ALDE atât înainte de alegerile locale, cât şi după, au afirmat aceştia, miercuri, într-o conferinţă de presă, notează Agerpres.

Liderul judeţean PLUS, Mircea Ciocan, candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean Satu Mare, a declarat că a aflat despre invitaţia liderului PSD de a purta discuţii despre o eventuală alianţă a partidelor româneşti, însă acest lucru este exclus."În fotbal există o limită până la care poţi să faci transferurile. Probabil pe modelul acesta de gândire ei sunt deschişi la orice, noi nu, n-o să facem nicio alianţă cu PSD. După alegeri se vor contura anumite alianţe, consiliile judeţene şi consiliile locale, dar cu PSD-ALDE e exclus. (...) Am avut un PNL care ştiam că este în alianţă cu UDMR pe plan local, pe de altă parte am avut un PNL care prin vocea candidatului lor ne-a solicitat. Eu zic că a fost un exerciţiu bun pentru noi, pentru că ne-am reamintit care a fost motivul real pentru care am intrat în politică: ca să schimbăm clasa politică. Mai avem un electorat care nu a votat PSD, PNL, UDMR la europarlamentare sau la prezidenţiale, ci ne-a votat pe noi şi considerăm că acel electoral aşteaptă să ne vadă acum activi în campania electorală şi la alegerile locale", a spus Mircea Ciocan.La rândul său, preşedintele filialei municipale a USR, Radu Panait, a precizat că nu vor lua în considerare o alianţă cu PSD-ALDE "sub nicio formă"."Nici măcar după alegeri nu vom lua în considerare o alianţă cu PSD sub nicio formă, nici cu cei de la ALDE. În momentul de faţă nu luăm în considerare o invitaţie din partea celor de la PSD, dar nici după alegeri nu vom lua în considerare", a subliniat Radu Panait.Liderul judeţean al PSD Satu Mare, Ionuţ Oneţ, candidat la preşedinţia CJ Satu Mare, a afirmat miercuri, într-o conferinţă de presă, că PSD este deschis la orice alianţă, inclusiv cu PNL sau USR-PLUS."De-a lungul timpului PSD a fost criticat că nu a dorit să facă alianţe româneşti, dacă putem să le spunem aşa, în special cu spectrul politic de dreapta. Astăzi vreau să vă spun că suntem dispuşi să facem alianţe cu absolut orice partid politic în interesul cetăţenilor. Am discutat cu conducerea centrală, avem libertatea de a face alianţe în teritoriu cu absolut orice partid. Nu avem nicio interdicţie. Şi pe această cale fac un îndemn către toate partidele politice să avem discuţii, păreri bazate pe proiecte şi, desigur, nu pot să neg faptul că suntem deschişi şi la o alianţă postelectorală cu UDMR. Deci, uşa PSD va fi deschisă, dar vor fi bazate aceste alianţe, dacă se vor face, pe proiecte, nu pe jocuri de culise", a spus Oneţ.