Liderii AUR spun că au mers în Valea Jiului înaintea Dianei Șoșoacă

Copreședintele AUR, senatorul Claudiu Târziu, spune că o delegație a partidului a fost la discuții cu minerii din Valea Jiului.

Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Băsescu: 'Suntem penibili, sincer. Să o condamni pe fata lui Băsescu în 2021 pentru campania lui taică-său din 2009?'

„Colega mea deputat de Hunedoara, Anamaria Gavrila, colegul Robert Alecu, unul dintre vicepreședinții AUR, și cu mine am fost primii parlamentari și reprezentanți la vîrf ai unui partid care s-au interesat de soarta minerilor din Valea Jiului.

Joi, 18 februarie a.c., la prinz, am aflat că o sută de mineri se află în a doua zi de protest, blocați în mina Lupeni. Presa centrală nu vorbea despre protest. În presa locală erau citeva știri sumare. Eram în Parlament. Ne-am îmbarcat într-o mașină și am plecat spre Vale, fără pregătiri și bagaje. Am simțit pe loc că oamenilor aceia le ajunsese cuțitul la os, că aveau nevoie de solidaritate și de o voce, că era firesc ca noi, care ne-am asumat o acțiune politică în interes național, să aflăm din gura lor ce-i doare și să le arătăm că există și politicieni cărora le pasă.

Am ajuns seara la Lupeni. La poarta minei erau citiva mineri, citeva rude ale celor din subteran și directorul minei. Nu ni s-a permis să coborim in mina. Nu ne-a fost acceptat un ajutor material: ne-am oferit să le ducem hrana și apa protestatarilor. Minerii erau dezamăgiti de prefectul județului, care se fotografiase cu protestatarii si nu-i ajutate cu nimic. Se temeau sa nu facem la fel. Ne-au confirmat că politicienii locali încearcă sa mușamalizeze scandalul. Incet, încet, le-am aflat păsurile minerilor. I-am propus unuia dintre ei, Stefan Ban, care ieșise din subteran fiindcă i s-a făcut rău, să înregistrăm video mărturia lui. A fost singurul lucru pe care l-am dat publicității.

Din decenta, nu ne-am filmat sau fotografiat alături de acesti oameni și nu am încercat sa le ținem discursuri înflăcărate, pe care sa le transmitem live, pentru a cistiga un capital politic în mod facil, dar imoral.

A doua zi, am mers la Deva, cu intenția de a vorbi cu autoritățile locale. Pe drum, culegând informații, am realizat ca este inutil. Nu aveau nici ele răspunsul necesar. Si atunci ne-am intilnit cu citeva persoane specializate în sistemul energetic national, care ne-au schițat unele soluții.

Am anunțat conferință de presă, dar jurnalistii au lipsit de la datorie. Atunci am făcut un live pe Facebook din fata clădirii CJ Deva, în care am arătat situația minerilor și am dat asigurări ca ne vom bate pentru ei. Apoi am revenit la București pentru a face demersuri pe lingă guvern.

Protestul minerilor continua și este întemeiat. El vizează nu doar rezolvarea unei probleme punctuale, plata salariilor și a altor drepturi bănești restante, ci mai ales viitorul lor. Este obligatorie o strategie pe termen lung. Altfel, minele riscă să fie închise rind pe rind, iar minerii și familiile lor să rămină muritori de foame. Declarațiile de pina azi ale ministrului Virgil Popescu au stirnit si mai multa revolta. Noi, parlamentarii AUR, vom presa guvernul sa adopte masuri clare pentru rezolvarea crizei minelor. Si, daca nu e in stare, vom cere demisia acestui Executiv”, a scris Claudiu Târziu pe Facebook.