Liderul AUR explică excluderea colonelului Francisc Tobă: 'Avem suspiciuni. E o decizie grea, dar mai important este să fim corecți și cinstiți'

George Simion, liderul AUR, a anunțat sâmbătă pe Facebook că a decis să nu valideze mandatul colonelului Francisc Tobă. „E o decizie grea, e o decizie care s-ar putea să ne afecteze, dar mai important pentru noi este să fim corecți, să fim cinstiți și să nu facem greșeli”, a spus liderul AUR.

„Acest mesaj se adresează tuturor votanților AUR, tuturor celor care un pus ștampila pe AUR și ne-au creditat în felul acesta cu încrederea lor. Din toate listele de candidați pe care le-am avut, ne-au fost aduse unele cazuri în atenție. Unul în mod repetat. Am analizat caz cu caz, mai ales că în timpul campaniei electorale, când nu aveai timp să analizezi și nu aveai timp de nimic, noi, AUR, am fost împroșcați cu noroi și împroșcați cu minciuni. (...) Am luat și am documentat fiecare caz din respect pentru voi și cu credința că nu trebuie să înșelăm încrederea voastră. (...) Avem însă cazul Francis Tobă în care avem suspiciuni. Nu vrem să avem dubii, nu vrem să avem măcar 10% posibilitatea de a face un lucru nedem de ceea ce AUR a vorbit oamenilor. (...) Am luat hotărârea de a nu valida mandatul colonelului Francisc Tobă și de a nu intra prin intermediul AUR acest domn în Parlamentul României. E o decizie grea, e o decizie care s-ar putea să ne afecteze, dar mai important pentru noi este să fim corecți, să fim cinstiți și să nu facem greșeli”, a spus George Simion, într-un videoclip postat pe Facebook.