Liderul ecologiștilor, Dănuț Pop, atac la parlamentari pe tema pădurilor

Președintele PER, Dănuț Pop, îi atacă pe parlamentari pe tema pădurilor.

''Problematica pădurilor este in continuare ignorata de către guvern și parlamentari. Bag de seamă că demnitarii noștri nu au înțeles că pădurile României pot fi salvate in două moduri: schimbarea legislație de mediu și prin o justiție corecta, in care justițiarii să-și facă treaba. Cu asumarea răspunderii pe legile pentru păduri ne-au convins liberalii, dar ceilalți parlamentari? Chiar sunt toți cumpărați?

Le reamintim partidelor parlamentare că există proiectul Partidului Ecologist Român, care zace uitat in sertarele Parlamentului. Propunerea legislativă care prevede interzicerea tăierilor haotice de păduri pe 10 ani, precum și interzicerea exportului de buștean cu sau fără coajă sau lemn rotund, cherestea și lemn de foc începând cu anul 2020, este TOTAL IGNORATA de către actuala garnitură parlamentară!

Citește și: Caz ȘOCANT - Un copil de 4 ani este în COMĂ, după ce a mers la stomatolog

Încă o dată, demnitarii romani arată că nu le pasă de pădurile României deși cei mai mulți folosesc această temă in campanie. Dacă partidele mari nu sunt la prima abatere, cei de la USR care se laudă că salvează România, nu vor sa se zbată deloc pentru proiectul dorit de toți ecologistii din țară, iar cei de la UDMR, știm prea bine pozițiile și acțiunile liderilor lor. Romanii ar trebui sa înțeleagă foarte clar ca parlamentarii romani nu vor sa salveze pădurile. Au demostrat acest lucru ani la rând. Sunt niște trădători de țară care își urmează doar propriul interes și ale căror orgolii prostești au adus România in această situație. Partidul Ecologist Roman este singurul partid consecvent și care ar putea lupta real in Parlament pentru mediul înconjurator din România și nu numai.'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.