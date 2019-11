Liderul PNL Ludovic Orban, despre majoritatea parlamentară: 'Să nu trecem la faza de declarații în funcție de interese'

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, duminică seara, că liberalii vor negocia cu alți parlamentari în afara celor din partidele partenere pentru a susține o nouă majoritate. Premierul speră să nu existe declarații doar în funcție de "niște interese electorale sau politice de moment", anunță MEDIAFAX.

"Domnul președinte (Klaus Iohannis - n.r.) s-a referit la o majoritate stabilă, coerentă care să permită un sprijin puternic în Parlament pentru o guvernare care să facă reformele de care are nevoie România. Noi am arătat în condiții extrem de dficicile că am obținut o majoritate parlamentară și pentru îndepărtarea de la putere a PSD și pentru învestirea Guvernului vom încerca și în actualul Parlament să menținem această majoritate care s-a manifestat la cele două voturi dar ne vomn pregăti cu toată seriozitatea pentru alegerile parlamentare când vor fi ele, fie anticipate, fie la termen", a afirmat Ludovic Orban la sediul PNL.

Întrebat dacă va încerca să obțină sprijinul Pro România, președintele PNL a precizat: "Noi vom încerca să convingem și alți parlamentari în afara parlamentarilor din formațiunile politice partenere să fie alături de noi, fără, în schimb, a oferi altceva în afară de șansa de a vota lucruri bune pentru România".

În ceea ce privește consolidarea unei majorități stabile în Parlament, Ludovic Orban susține că acest lucru poate fi realizat "prin dialog, prin respectarea înțelegerilor pe care le avem cu partenerii noștri, prin înaintarea unor proiecte legislative care să îi convingă pe partenerii noștri că pot să ne sprijine fără niciun fel e probleme".

"Sper să nu se treacă într-o fază de politicianism în care fiecare să dea declarații numai în funcție de niște interese electorale sau politice de moment și am credința, cel puțin din partea noastră așa va fi, că partenerii noștri vor susține toate lucrurile pe care, de altfel, le-am stabilit în comun", a mai afirmat prim-ministrul liberal.

Klaus Iohannis a declarat, duminică seara, după obținerea majorității voturilor la alegerile prezidențiale, că este cea mai categorică victorie împotriva PSD. Acesta a vorbit despre crearea unei noi majorități.

Datele provizorii, furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, după numărarea a 99,3% din voturi (9.023.783), arată că actualul președinte Klaus Iohannis a obținut 63,12% din voturi, în timp ce Viorica Dăncilă a obținut 36,89%.