Liderul PNL Timiş, Nicolae Robu: 'Noi, liberalii, conştientizăm că de acum înainte ne va fi şi mai greu'

Liderul PNL Timiş, Nicolae Robu, a declarat, după anunţarea rezultatelor exit-pollurilor de la turul II al prezidenţialelor, că prin victoria lui Klaus Iohannis, cetăţenii au dat un semnal foarte puternic privind evoluţia României, informează Agerpres.

"Sunt fericit pentru ţara mea, pentru oraşul meu, pentru noi, cetăţenii acestei ţări, că iată, această dispută electorală s-a finalizat cu victoria candidatului PNL, Klaus Iohannis. Prezenţa masivă la vot a timişorenilor şi timişenilor ne plasează pe primele locuri. (...) Am dat un semnal foarte puternic lumii de voinţă în ceea ce priveşte evoluţia ţării noastre. Românii au spus răspicat: România trebuie să evolueze ca stat democratic, ca stat de drept, membru al UE, al parteneriatelor strategice pe care le are. Noi, liberalii, conştientizăm că de acum înainte ne va fi şi mai greu, pentru că poporul român are aşteptări foarte mari de la noi şi este îndreptăţit să le aibă. Avem un preşedinte foarte bun, un premier foarte bun şi un guvern foarte bun, trebuie să demonstrăm că am meritat încrederea românilor, prin fapte, nu prin vorbe şi sunt convins că aşa se va întâmpla", a afirmat Nicolae Robu.

Liderul liberalilor timişeni a subliniat şi priorităţi în plan local pe care este încrezător că noua arhitectură de conducere a ţării le va sprijini spre realizare, în perspectiva anului Capitalei Culturale Europene (CCE) 2021, când Timişoara va reprezenta România în lume.

"Avem în continuare numeroase obiective, un portofoliu de proiecte uriaş, suntem obligaţi să-l punem în practică contra cronometru, pentru anul 2021. Cu un preşedinte care a fost primar în oraşul său când acesta a jucat rolul de CCE, cu un guvern de aceeaşi coloratură politică, sunt încrezător că lucrurile vor merge cu totul altfel de acum înainte în ceea ce priveşte oraşul, judeţul nostru. Contez pe sprijinul colegilor liberali aflaţi la puterea centrală pentru ca Timişoara să poată face tot ce este necesar pentru a prezenta România cu cinste prin CCE", a menţionat Nicolae Robu.

El le-a mulţumit tuturor colegilor de partid care au muncit pentru ambele tururi prezidenţiale, explicând că s-a dus o muncă susţinută, s-a pus mult suflet.

"Pentru că noi credem în valorile în jurul cărora ne-am unit în PNL şi nu se poate face scor fără muncă. Am avut şansa unui candidat foarte bun, şi noi am pus umărul şi ne-am dedicat pentru a valorifica această şansă. Sunt încrezător că vom fi şi la turul II acolo sus, cu contribuţia noastră la victoria preşedintelui Klaus Iohannis", a spus Nicolae Robu.